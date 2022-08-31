Kahramanmaraş'ta Uyuşturucuya 4 Tutuklama - Kahramanmaraş













Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcısı diye tabir edilen, madde bağımlılarına para karşılığında uyuşturucu madde temin eden R.G.'yi yakaladı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen aramada, çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler elde edildi.Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda ise A.E., M.H. ve H.E.H. yakalandı.Şüphelilerin aracında uyuşturucu madde elde edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi tutuklandı.