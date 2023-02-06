Kahramanmaraş'taki 7,4 şiddetindeki deprem 10 ilde hissedildi!

Gece saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7.4 şiddetinde sallandı. Meydana gelen deprem çevredeki 10 ilde de hissedildi. Depremim şiddeti ve merkez üssü hakkında tüm detaylı bilgiler Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde paylaşıldı. Depremin büyüklüğü 7.4 şeklinde ölçülürken depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Sarsıntılar Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl'de de hissedilirken Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin'de depremi hisseden iller arasında yer aldı. Deprem aynı zamanda Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da yıkıcı etkiler bıraktı.
DEPREM BÖLGELERİ İÇİN DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARMI VERİLDİMeydana gelen deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere tüm kurtarma ekipleri teyakkuza geçerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dakika açıklaması yaptı. Bakan Soylu depremden etkilenen iller için dördüncü seviye alarm verilmesi yönünde bir karar aldıklarını bildirdi. Bakan Soylu açıklamasında Bütün ekiplerimiz yüksek alarm durumunda. 4. seviye alarm verdik. Bu uluslararası yardım içeren bir alarm. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgileriyle ilgili kesin bir şey söyleyemiyoruz." dedi.
AFAD'DAN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISIAFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, 7.4 şiddetinde gerçekleşen depremle ilgili Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde ERCC (Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi) aracılığıyla kentsel araştırma ve kurtarma alanında uluslararası yardıma çağrıldığını duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ VALİSİNDEN AÇIKLAMA: HASAR ÇOK CİDDİKahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yıkılan binalarla ölü ve yaralı sayısını vermek mümkün olmadığını belirterek hasarın çok ciddi boyutlarda olduğunu söyledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında, Kahramanmaraş'a bağlı Pazarcıl ilçesinin merkez üssü olarak kabul edildiği 7.4 şiddetindeki depremin ardından cep telefonu iletişimine karşı uyarıda bulundu. Başkanlığın resmi hesabından yapılan duyuruda "İletişiminizi kısa mesaj servisleri (SMS) ve internet tabanı üzerinden yapın. Hayatı tehdit eden durumlar dışında. İstisnai durumlar dışında telefon görüşmelerinden kaçının." ifadeleri kullanıldı.