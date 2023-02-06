GÜNDEM
06 Şubat 2023 - 12:13

Kahramanmaraş'taki 7,4 şiddetindeki deprem 10 ilde hissedildi!

Kahramanmaraş'a bağlı Pazarcık ilçesinde 7.4 şiddetindeki deprem çevresindeki 10 ilde daha hissedildi. Saat 04.17 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü çok sayıda binanın yıkılmasına ve binlerce insanın enkaz altında kalmasına neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa'da da hissedilen deprem aynı zamanda Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da hissedildi. Yetkililer, bölgeler için dördüncü seviye alarmını devreye alırken bu alarm ile birlikte uluslararası yardım çağrılarında bulunuldu.

GÜNDEM
06 Şubat 2023 - 12:13
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Kahramanmaraş'taki 7,4 şiddetindeki deprem 10 ilde hissedildi!


Gece saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7.4 şiddetinde sallandı. Meydana gelen deprem çevredeki 10 ilde de hissedildi. Depremim şiddeti ve merkez üssü hakkında tüm detaylı bilgiler Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde paylaşıldı. Depremin büyüklüğü 7.4 şeklinde ölçülürken depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Kahramanmaraş'taki 7,4 şiddetindeki deprem



Sarsıntılar Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl'de de hissedilirken Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin'de depremi hisseden iller arasında yer aldı. Deprem aynı zamanda Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da yıkıcı etkiler bıraktı.

Kahramanmaraş'taki 7,4 şiddetindeki deprem

DEPREM BÖLGELERİ İÇİN DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARMI VERİLDİ

Meydana gelen deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere tüm kurtarma ekipleri teyakkuza geçerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dakika açıklaması yaptı. Bakan Soylu depremden etkilenen iller için dördüncü seviye alarm verilmesi yönünde bir karar aldıklarını bildirdi. Bakan Soylu açıklamasında Bütün ekiplerimiz yüksek alarm durumunda. 4. seviye alarm verdik. Bu uluslararası yardım içeren bir alarm. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgileriyle ilgili kesin bir şey söyleyemiyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'taki 7,4 şiddetindeki deprem

AFAD'DAN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, 7.4 şiddetinde gerçekleşen depremle ilgili Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde ERCC (Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi) aracılığıyla kentsel araştırma ve kurtarma alanında uluslararası yardıma çağrıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş'taki 7,4 şiddetindeki deprem

KAHRAMANMARAŞ VALİSİNDEN AÇIKLAMA: HASAR ÇOK CİDDİ

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yıkılan binalarla ölü ve yaralı sayısını vermek mümkün olmadığını belirterek hasarın çok ciddi boyutlarda olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'taki 7,4 şiddetindeki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında, Kahramanmaraş'a bağlı Pazarcıl ilçesinin merkez üssü olarak kabul edildiği 7.4 şiddetindeki depremin ardından cep telefonu iletişimine karşı uyarıda bulundu.

Başkanlığın resmi hesabından yapılan duyuruda "İletişiminizi kısa mesaj servisleri (SMS) ve internet tabanı üzerinden yapın. Hayatı tehdit eden durumlar dışında. İstisnai durumlar dışında telefon görüşmelerinden kaçının." ifadeleri kullanıldı.

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Elvan ÇILDIR
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