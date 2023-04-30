Kahramanmaraş'tan bir aşk hikayesi! Deprem bölgesine giden AFAD gönüllüsü hayat arkadaşını sahra çadırında buldu..













AİLESİYLE İSTEMEYE GİTTİ

"Babam numarasını istemişti"





"Babasına sürekli Sevilay'ı soruyordum"





Isparta'da kazan bakım onarım teknisyeni olarak çalışan Batuhan Akbaş, 6 Şubat depreminin ikinci günü sabahı AFAD gönüllüsü olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini ziyaret etti. Akbaş, Atatürk Parkı'ndaki sahra çadırında bir doktora yardımcı olmak üzere görevlendirildi.Batuhan Akbaş, depremin dördüncü gününde hastalık nedeniyle sahra çadırına alınan depremzede Sevilay Şahin'in tedavisiyle yakından ilgilenirken Şahin, bir günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Akbaş deprem bölgesinde sekiz gün çalıştıktan sonra Isparta'ya geri dönerken Şahin ile görüşmelerine devam etti.Bir süre sonra ikili birbirlerine aşık oldu. Akbaş, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Şahin'i istemek için ailesiyle birlikte Pazarcık'a gitti. Nişan töreni, Şahin'in hafif hasarlı olan evinde gerçekleşti.Sevilay Şahin, deprem sonrası evinin hafif hasar gördüğünü ve köyüne sığındığını anlattı. Köyde otururken bir anda rahatsızlığım başım dönmeye başlamıştı. Ailem ilçedeki sahra çadırına götürdü. Buradaki tedavim süresince; Batuhan benimle çok ilgilendi. Çıktığımda babam Batuhan'ın numarasını istedi. İlk başta babamın telefonuyla konuşmaya devam etmiştik. Batuhan beni sorup durdu ve ardından konuşmamız kendi telefonumdan devam etti.Pazarcık'ta görev yaptıktan sonra 8. günde Isparta'ya döndüğünü de söyleyen Batuhan Akbaş, şu cümleleri kullandı: Sahra çadırında gördükten sonea Sevilay'dan çok hoşlandım. Babasıyla sohbet ederken her aradığımda Sevilay'ı sordum. Bir süre sonra sevgili olduk. "Seni gerçekten seviyorum," dedim. Ondan sonra aile bir araya geldi ve sonra gelip sordu. Tatilimizin ilk gününde nişanlandık. Ağustos ayında evlenmeyi planlıyoruz, evlendikten sonra Isparta'da yaşamayı planlıyoruz.