Kahreden olay! İntihar etmek isteyen baba kızını vurdu

Kırıkkale'de gerçekleşen korkunç olayda edinile bilgilere bir babanın ateşlediği silahtan çıkan kurşun, kapının arkasında bulunan kızına isabet etti. 12 yaşındaki küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAPININ ARKASINDAN VURULDU
Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1423. Sokak’ta yaşayan 37 yaşındaki Erdoğan K. ailesine intihar edeceğini söyleyerek odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını aldı. Omzuna doğrulttuğu tabancasının ateş alması sonucu omzundan seken kurşun kapının arkasından geçerek12 yaşındaki kızı Hazal K'ya isabet etti.
TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olayın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Omzundan yaralanan Erdoğan K. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. H.K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele ele geçirdi.
KAPININ ARKASINDAN VURULDU
Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1423. Sokak’ta yaşayan 37 yaşındaki Erdoğan K. ailesine intihar edeceğini söyleyerek odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını aldı. Omzuna doğrulttuğu tabancasının ateş alması sonucu omzundan seken kurşun kapının arkasından geçerek12 yaşındaki kızı Hazal K'ya isabet etti.
TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olayın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Omzundan yaralanan Erdoğan K. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. H.K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele ele geçirdi.