YAŞAM
24 Aralık 2021 - 16:43

Kahreden yangın! 3 kardeş hayatını kaybetti

İzmir Bayındır'da müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle, evde bulunan 3 kardeşi feci şekilde hayatını kaybetti.

YAŞAM
24 Aralık 2021 - 16:43
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Kahreden yangın! 3 kardeş hayatını kaybetti
3 kardeşin feci şekilde hayatını kaybettiği yangın faciası İzmir Bayındır'da yaşandı. 




Gelen bilgilere göre, ilçede bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.




Yangın, kısa süre içinde eve gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü.

3 kardeş feci şekilde can verdi
Yangının kontrol altına alınmasından sonra eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi.Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.

Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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