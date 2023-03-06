Kahvaltı sofraları bu indirimle şenlenecek! A101'de peynir, zeytin, tereyağı indirimi başladı!







A101 4 MART 2023 CUMARTESİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?







4 Mart 2023 Cumartesi günü A101 market tarafından vatandaşlara indirimli ürünler sunuldu. Katalogda yer alan ürünler birçok kişinin ilgisini çekti. Çoğu üründe inanılmaz indirimler bulunuyor. Hangi ürünlerde indirim var? İşte detaylar...A101 Kataloğu birçok üründe indirim fırsatı sunuyor. Vatandaşlar, raflarda bulunan ürünleri dikkatlice kontrol edebilecek. Büyük fiyat artışlarının ardından vatandaşlar hangi markette tam olarak hangi üründe indirim yapıldığını merak ediyor. A101, yeni bir boyut kazandırmak için çeşitli ürünlerin yer aldığı 4 Mart 2023 Cumartesi kataloğunu da açıkladı. Katalogdaki ürünler 10.03.2023 tarihine kadar raflarda yerini alacak.A101 Marketler, birçok farklı ürün kategorisini ülke genelindeki zincir marketlere satışa sunmaktadır. 03/04/2023 Cumartesi günü yayınlanan liste, indirim kampanyaları ile vatandaşları düzenli olarak bilgilendiren A101 marketi yoğun ilgi gördü. Listede yer alan uygun ürünlerle ilgili olarak vatandaş alarma geçti. Bu kampanyalar için son gün 10 Mart 2023 Perşembe olarak belirlendiği açıklandı.