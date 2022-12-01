Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes bu tarifi konuşuyor







PATATES PİZZA MALZEMELERİ







YAPILIŞI

Mutfakta çok zaman kaybetmek istemeyenler için pratik tarif ile geldik. Patates pizza tarifi kahvaltı yapmayan çocukların imdadına yetişti. Patates pizza nasıl yapılır, malzemeler neledir? İşte detaylar...2 adet büyük boy patates1 yemek kaşığı zeytinyağı Sosu için; 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı su Yarım çay kaşığı karabiber Yarım çay kaşığı kekik Üzeri için; Sucuk dilimleri 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 2 yemek kaşığı konserve mısır 2-3 adet kiraz domatesLezzetiyle herkesin beğenisi toplayan patates pizza tarifi için öncelikle patatesler yıkandıktan sonra kabukları soyulur ve uzunlamasına kesilir. Yarım cm kalınlığında dilimlenir. Pişirme kağıdına alınan patateslerin üzerine çapraz şekilde çizikler atılır ve fırça yardımıyla üzerlerine zeytinyağ sürülür. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına verilen patatesler pişirildikten sonra sos hazırlamak için uygun kap alınır. Zeytinyağ, su, karabiber ve kekik alınarak karıştırılır. Pişen patatesler üzerine sos ilave edilerek üzerine koymak istediğiniz malzemelerle beraber 10 dakika daha fırına verilir. Afiyet olsun