Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 22:17

Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes bu tarifi konuşuyor

Kahvaltı sofraları için farklı tarif arayışında olanlar için lezzetli tarif ile geldik. Patates pizza tarifi yiyenlerin beğenisini toplarken aynı zamanda ise kolaylığıyla da tercih ediliyor. Tabak tabak yediren patates pizza tarifi haberimizde

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 22:17
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Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes bu tarifi konuşuyor


Mutfakta çok zaman kaybetmek istemeyenler için pratik tarif ile geldik. Patates pizza tarifi kahvaltı yapmayan çocukların imdadına yetişti. Patates pizza nasıl yapılır, malzemeler neledir? İşte detaylar...

PATATES PİZZA MALZEMELERİ

2 adet büyük boy patates



1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı su

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kekik

Üzeri için;

Sucuk dilimleri

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı konserve mısır

2-3 adet kiraz domates

YAPILIŞI

Lezzetiyle herkesin beğenisi toplayan patates pizza tarifi için öncelikle patatesler yıkandıktan sonra kabukları soyulur ve uzunlamasına kesilir. Yarım cm kalınlığında dilimlenir. Pişirme kağıdına alınan patateslerin üzerine çapraz şekilde çizikler atılır ve fırça yardımıyla üzerlerine zeytinyağ sürülür. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına verilen patatesler pişirildikten sonra sos hazırlamak için uygun kap alınır. Zeytinyağ, su, karabiber ve kekik alınarak karıştırılır. Pişen patatesler üzerine sos ilave edilerek üzerine koymak istediğiniz malzemelerle beraber 10 dakika daha fırına verilir. Afiyet olsun 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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