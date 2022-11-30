Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 18:19

Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Bu çıtır peynirleri bir yiyen bir daha yiyecek! Kaşarın en lezzetli hali çıtır peynir tarifi

Kahvaltı sofralarına farklı ve lezzetli tarif arayanlar bu tarif ile aradıklarını bulacaklar. Hem yapılışı basit olan hem de çok lezzetli olan bu tarif parmaklarınızı ısırtacak. İşte kaşarın en lezzetli hali…

Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 18:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Bu çıtır peynirleri bir yiyen bir daha yiyecek! Kaşarın en lezzetli hali çıtır peynir tarifi


Kaşar peyniri ve patatesin bir arada buluştuğu bu tarif kahvaltı sofralarınızda sık sık yer alacak. Hem misafirlerimize hem de kendinize yapabileceğiniz pratik ve lezzetli tariflerden biri olan patatesli peynir tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte kaşarın en lezzetli hali…

KAŞAR PEYNİRLİ ÇITIR PATATES TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 tane patates
  • 100 gram rendelenmiş kaşar
  • 2 dal taze soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 2 yemek kaşığı nişasta unu
  • Karabiber, toz biber ve tuz

Patates Kroket tarifi

KAŞAR PEYNİRLİ ÇITIR PATATES NASIL YAPILIR?

  • Patatesleri haşladıktan sonra ezerek püre haline getirin.
  • İçerisine baharatları ve kaşarı ekledikten sonra iyice yoğurunuz.
  • Ceviz büyüklüğünde top parçaları ayırdıktan sonra güzelce şekillendir.
  • İsteyen kişiler uzun dilimler halinde şekil verebilir.
  • Siz bu işlemi yaparken bir yandan da ocakta sıvı yağını kızdırın.
  • Daha sonra yaptığımız patates toplarına nişastaya batırarak kızgın yağa atınız.
  • Kaşarlı patatesleri arkalı önlü kızarttıktan sonra servis tabağına alabilirsiniz.
  • Şimdiden herkese afiyet olsun…


EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Bu tarif sayesinde çay saatleri dolu dolu geçecek! Tarçınlı havuçlu keki hiç böyle yemediniz!
Bu tarif sayesinde çay saatleri dolu dolu geçecek! Tarçınlı havuçlu keki hiç böyle yemediniz!
Sütlü kabak tatlısı hiç denediniz mi? Yedikçe yiyesiniz gelecek olan o tarif ilgi gördü! Sütle kabak tatlısı tarifi
Sütlü kabak tatlısı hiç denediniz mi? Yedikçe yiyesiniz gelecek olan o tarif ilgi gördü! Sütle kabak tatlısı tarifi
Ciğer sevmeyenlere müjde! Lezzetiyle herkesi mest eden fırında ciğer tarifi ortalığı alt üst etti! Bu yemek kimseye yetmez böyle lezzet görülmedi
Ciğer sevmeyenlere müjde! Lezzetiyle herkesi mest eden fırında ciğer tarifi ortalığı alt üst etti! Bu yemek kimseye yetmez böyle lezzet görülmedi
Yelpaze kebabı görüntüsüyle herkesi mest etti! Kokusu mahalleyi saran yelpaze kebabı lezzetiyle yedikçe yedirtti
Yelpaze kebabı görüntüsüyle herkesi mest etti! Kokusu mahalleyi saran yelpaze kebabı lezzetiyle yedikçe yedirtti
Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç böyle lezzetli meyhane pilavı görülmedi
Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç böyle lezzetli meyhane pilavı görülmedi
Karnabaharı daha önce hiç böyle görmediniz! Karnabahar sevmeyenler bile bayılacak! Lezzetli pratik beşamel soslu karnabahar tarifi
Karnabaharı daha önce hiç böyle görmediniz! Karnabahar sevmeyenler bile bayılacak! Lezzetli pratik beşamel soslu karnabahar tarifi
Son Haberler
Migros'ta 5 litre ayçiçek yağı 125 TL'ye düştü! O tarihe kadar sadece yetişen alabilecek!
Migros'ta 5 litre ayçiçek yağı 125 TL'ye düştü! O tarihe kadar...
Ekonomist Selçuk Geçer'den çelişkili dolar tahmini! Bu tahmin gerçek olursa yer yerinden oynar
Ekonomist Selçuk Geçer'den çelişkili dolar tahmini! Bu tahmin gerçek...
81 ilde geçerli olacak! Saat 01.00'dan sonra yasaklandı: Tepkiler çığ gibi büyüyor
81 ilde geçerli olacak! Saat 01.00'dan sonra yasaklandı: Tepkiler çığ...
Bu Hint yemeğini tüketmeyin! Vücutta besin emilimini engelliyor
Bu Hint yemeğini tüketmeyin! Vücutta besin emilimini engelliyor
O dizi reytinglere yenildi final yapıyor! Seveni çoktu: Şok etkisi yarattı
O dizi reytinglere yenildi final yapıyor! Seveni çoktu: Şok etkisi...
İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Kampanya başladı: Paraları iade edilecek! Hemen başvurun
İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Kampanya başladı: Paraları iade edilecek!...
Bu tarif sayesinde çay saatleri dolu dolu geçecek! Tarçınlı havuçlu keki hiç böyle yemediniz!
Bu tarif sayesinde çay saatleri dolu dolu geçecek! Tarçınlı havuçlu...
Bu belirtiler varsa kötü bağırsak sendromu olabilir! Bağırsak sağlığı için bilinmesi gerekenler
Bu belirtiler varsa kötü bağırsak sendromu olabilir! Bağırsak sağlığı...
Bu besinlere dikkat akciğerlerinizi koruyor
Bu besinlere dikkat akciğerlerinizi koruyor
Şeyma Subaşı sonunda muradına eriyor! Düğün tarihi ve yeri belli oldu: Yılın düğünü olacak!
Şeyma Subaşı sonunda muradına eriyor! Düğün tarihi ve yeri belli...
Genetik olarak yavaş metabolizmayı hızlandırmanın yolu mümkün mü
Genetik olarak yavaş metabolizmayı hızlandırmanın yolu mümkün mü
Sütlü kabak tatlısı hiç denediniz mi? Yedikçe yiyesiniz gelecek olan o tarif ilgi gördü! Sütle kabak tatlısı tarifi
Sütlü kabak tatlısı hiç denediniz mi? Yedikçe yiyesiniz gelecek...
TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı Konaşlı 2+1 3+1 kura sonuç sorgulama ekranı!
TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı Konaşlı 2+1 3+1 kura sonuç sorgulama...
Süt ürünlerinde yeni düzenleme! Hepsine yasak geldi! O ibareler artık kullanılmayacak..
Süt ürünlerinde yeni düzenleme! Hepsine yasak geldi! O ibareler artık...
EYT'liler bayram edecek! 3 maaş+ 8000 TL toplu ödeme alacaklar: Gözler o tarihte
EYT'liler bayram edecek! 3 maaş+ 8000 TL toplu ödeme alacaklar: Gözler...