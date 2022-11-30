Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Bu çıtır peynirleri bir yiyen bir daha yiyecek! Kaşarın en lezzetli hali çıtır peynir tarifi







KAŞAR PEYNİRLİ ÇITIR PATATES TARİFİ

3 tane patates

100 gram rendelenmiş kaşar

2 dal taze soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıvıyağ

2 yemek kaşığı nişasta unu

Karabiber, toz biber ve tuz





KAŞAR PEYNİRLİ ÇITIR PATATES NASIL YAPILIR?

Patatesleri haşladıktan sonra ezerek püre haline getirin.

İçerisine baharatları ve kaşarı ekledikten sonra iyice yoğurunuz.

Ceviz büyüklüğünde top parçaları ayırdıktan sonra güzelce şekillendir.

İsteyen kişiler uzun dilimler halinde şekil verebilir.

Siz bu işlemi yaparken bir yandan da ocakta sıvı yağını kızdırın.

Daha sonra yaptığımız patates toplarına nişastaya batırarak kızgın yağa atınız.

Kaşarlı patatesleri arkalı önlü kızarttıktan sonra servis tabağına alabilirsiniz.

Şimdiden herkese afiyet olsun…







Kaşar peyniri ve patatesin bir arada buluştuğu bu tarif kahvaltı sofralarınızda sık sık yer alacak. Hem misafirlerimize hem de kendinize yapabileceğiniz pratik ve lezzetli tariflerden biri olan patatesli peynir tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte kaşarın en lezzetli hali…MALZEMELER