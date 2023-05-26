









PUF PUF KABARAN PİŞİ TARİFİ







Kahvaltıların yeni lezzet: Puf puf kabaran mayasız pişi! Bu yöntemle pişiler asla yağ çekmeyecek! Asla yağ çekmeyen, balon gibi kabaran pişinin müptelası olacaksınız: Kahvaltıların yeni gözdesi belli oldu. Puf puf kabaran mayasız pişi nasıl yapılır?" Mayısa gerektirmeyen pişi tarifi, istediğiniz zaman kolaylıkla yapabileceğiniz bir tariftir. Aşağıda, maya süresi gerektirmeyen pişi tarifine yer verilmiştir. İşte detaylar...Bu özet, "Mayısasız Balon Pişi İçin Gerekli Malzemeler" başlığı altında pişinin nasıl yapılacağını anlatan metnin gayriresmi bir özetidir. İşte ayrıntılar...İşte mayasız balon pişi için gereken malzemeler: 2 adet yumurta 1 su bardağı süt 1 tatlı kaşığı tuz 1 paket kabartma tozu 3,5 su bardağı un Pişirmek için: Sıvı yağ Yapılışı: Çırpma kabına yumurtaları ve sütü koyalım, iyice çırpalım. Unu, tuzu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurmaya başlayalım, azar azar un ilave edelim. Hamuru iki yağlı kağıt arasına alıp bastırarak genişletelim. Yarım cm kalınlığında açılan hamura şekiller verelim. Kızgın yağda pişirelim. Afiyet olsun!