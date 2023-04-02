Kahvaltılık, yemeklik tereyağı biten o markete koşsun! 1 kg fiyatı neredeyse bedava fiyatına düştü!













Tereyağı, sütün yağlı kısmından yapılan ve Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan bir süt ürünüdür. Yemeklerin, tatlıların ve hamur işlerinin vazgeçilmez malzemelerinden biridir. Tereyağı, zengin aroması ve lezzetiyle Türk mutfağında uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ayrıca sağlıklı yağlar içermesi ve yüksek sıcaklıklarda pişirme yapılabilmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Türk kültüründe kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri de tereyağıdır ve genellikle ekmekle birlikte tüketilir.Migros, sabitlenen fiyat politikasıyla birçok üründe indirim yaparak tüketicileri memnun ediyor. Bu kapsamda, tereyağı fiyatlarında da önemli bir düşüş gerçekleşti. 16 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında Kurpu Geleneksel Tereyağı (500 g), 105,90 TL yerine sadece 79,90 TL'ye Migros raflarında yerini alacak. Fiyat indirimi sayesinde tereyağı sevenler uygun fiyata kaliteli bir ürün satın alma fırsatı yakalayacaklar. Nisan ayı itibarıyla, Migros marketlerinde devam eden indirimler ve fırsatlar tüketiciler için hala geçerli olacak. Bu sebeple, alışveriş yapmadan önce Migros'un güncel fiyat listelerine göz atarak avantajlı fırsatları değerlendirmeniz öneriliyor. Migros'ta her zaman indirimli ürünler!