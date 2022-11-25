Yemek Tarifleri
25 Kasım 2022 - 11:33

Kahvaltıya ne pişirsem derdine son! Yumurtanın en güzel hali Çılbır tarifi

Kahvaltıda farklı tarif denemek isteyenler arayışlarına devam ediyor. Kahvaltıda en çok tercih edilen besinler arasında yer alan yumurtanın da binbir çeşidi bulunuyor. Yumurtayı bir de bu şekilde denemelisiniz. İşte en güzel kahvaltılık tarifi…

Yemek Tarifleri
25 Kasım 2022 - 11:33
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Kahvaltıya ne pişirsem derdine son! Yumurtanın en güzel hali Çılbır tarifi


Yumurtayı pek çok farklı şekilde pişirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de poşe olarak pişirilen yumurtalardır. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez tarifi arasında yer alan çılbır sofralarınızı da şenlendirecek.İşte en güzel kahvaltılık tarifi…

ÇILBIR MALZEMELERİ NELERDİR?

Çılbır malzemeler

  • 6 bardak su
  • 3 yumurta
  • 1 kaşık üzüm sirkesi
  • 3 kaşık yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 2 tatlı kaşığı tereyağı
  • Pulbiber
  • Kekik
  • Tuz

Çılbır nasıl yapılır

ÇILBIR NASIL YAPILIR?

  • Derin bir kap içerisine su ekledikten sonra kaynamasını bekleyiniz.
  • Kaynayan suyun altını kıstıktan sonra içerisine sirke ekleyiniz.
  • Daha sonra kaşık yardımı ile su içerisinde girdap oluşturunuz.
  • Girdap oluşturduktan sonra yumurtaları su içerisine kırınız.
  • Yumurtanın eşit olarak pişmesi için ara ara karıştırarak beyaz kısımları yumurtanın etrafında toplayınız.
  • Yumurtanın beyazı tam pişerken sarısı ise akışkan olacaktır.
  • 3-4 dakika pişen yumurtalar servis tabağına alınarak üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyiniz.
  • Küçük bir tavada tereyağını eriterek içerisinde nane ve pulbiber ekleyiniz.
  • Daha sonra tereyağını yoğurdun üzerine dökerek servis ediniz.


EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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