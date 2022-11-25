Kahvaltıya ne pişirsem derdine son! Yumurtanın en güzel hali Çılbır tarifi







ÇILBIR MALZEMELERİ NELERDİR?

6 bardak su

3 yumurta

1 kaşık üzüm sirkesi

3 kaşık yoğurt

1 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı tereyağı

Pulbiber

Kekik

Tuz





ÇILBIR NASIL YAPILIR?

Derin bir kap içerisine su ekledikten sonra kaynamasını bekleyiniz.

Kaynayan suyun altını kıstıktan sonra içerisine sirke ekleyiniz.

Daha sonra kaşık yardımı ile su içerisinde girdap oluşturunuz.

Girdap oluşturduktan sonra yumurtaları su içerisine kırınız.

Yumurtanın eşit olarak pişmesi için ara ara karıştırarak beyaz kısımları yumurtanın etrafında toplayınız.

Yumurtanın beyazı tam pişerken sarısı ise akışkan olacaktır.

3-4 dakika pişen yumurtalar servis tabağına alınarak üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyiniz.

Küçük bir tavada tereyağını eriterek içerisinde nane ve pulbiber ekleyiniz.

Daha sonra tereyağını yoğurdun üzerine dökerek servis ediniz.







Yumurtayı pek çok farklı şekilde pişirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de poşe olarak pişirilen yumurtalardır. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez tarifi arasında yer alan çılbır sofralarınızı da şenlendirecek.İşte en güzel kahvaltılık tarifi…Çılbır malzemeler