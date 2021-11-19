Kahve devi Starbucks, kasasız şubesini hizmete açtı

Türkiye'de dahil olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede kahve mağazaları olan Starbucks kasasız ilk şubesinin açılışını gerçekleştirdi. ABD'de amazon ile işbirliği yapan kahve devi şirketi açtığı kasasız şubesinde müşteri için kahveleri yine baristalar hazırlayacak fakat ödemeler dijital ortamda gerçekleşecek.
İlk kasiyersiz mağazasını New York eyaletinde hizmete açan Starbucks, kasasız olarak hizmet verdiği mağazasında müşterilerine isterlerse oturma imkanı da sağlanacak. Amazon ile işbirliği anlaşmasına giden Starbucks, 2022 yılı içerisinde en az iki kasasız şube daha açmayı planlıyor. Bu şubelerin ikisi de yine ABD'de olacak.
Kasasız mağazalarda yine baristalar hizmet verecek ve müşterilerinin kahve siparişlerini onlar hazırlayacak. Müşteriler siparişini verdikten sonra kasada sıra beklemek yerine ödemelerini dijital ortamdan gerçekleştirecekler.