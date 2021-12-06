GÜNDEM
06 Aralık 2021 - 16:24
Güncelleme: 06 Aralık 2021 - 16:24

Kahve fiyatları cep yakıyor! İki katına çıktı..

Brezilya’da yaşanan olumsuz iklim koşulları dünya genelinde kahve fiyatlarını da etkiledi. Kilosu 140 liraya yükselen kahvenin son fiyatını duyan vatandaşlar isyan etti.

GÜNDEM
06 Aralık 2021 - 16:24
Güncelleme: 06 Aralık 2021 - 16:24
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Kahve fiyatları cep yakıyor! İki katına çıktı..
Dünyanın önde gelen kahve üreticisi Brezilya ve diğer kahve ithalatı yapan ülkelerde yaşanılan don ve olumsuz iklim koşulları, kahvenin perakende fiyatlarını da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yaklaşık iki ay kadar önce kilosu 70 liradan satılan kahvenin yüzde 100’lük bir artış gösterdiği görülürken, kahvenin raflardaki fiyatının 140 liraya çıktığı anlaşıldı. 








Özellikle Türk insanlarının vazgeçilmezi Tür Kahvesi'nde meydana gelen fiyat artışlarına değinen Eminönü esnafı ise son gelen zamlardan sonra bir fincan kahveyi iki günde bir içebileceklerini ifade ediyorlar.



Eminönünde esnaflık yapan Hüseyin Yavuzer, doğada meydana gelen olumsuz iklim koşullarından dolayı Brezilya’daki kahve çekirdeklerinin az çıkması nedeniyle kahveye yüzde 30 zam yapıldığını fakat, bu yeterli görülmeyince kahveye tekrar zam uygulaması yapıldığını söyledi. Şuan kahve fiyatlarının yüzde 100 oranında arttığını belirten Yavuzer, son zamları muhtemelen dövizdeki yükselmeye bağladıklarını ifade etti.  

 
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