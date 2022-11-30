Kahve fiyatları daha da artabilir













ÇİNDEKİ DURUM DA ETKİLİYOR

Gıda fiyatlarında artış sadece ülkemizde değil Dünya'da da yeni zirvesine ulaşırken kahve fiyatları büyük bir artış gösteriyor. Yeni verilere göre gıda fiyatları Kasım ayına kadar olan yılda rekor oranda artarken, et, yumurta, süt ürünleri ve kahve özellikle keskin bir yükseliş söz konusu.Bu artışın temelinde enerji, hayvan yemi ve nakliye maliyetlerindeki yükselişin yattığı belirtildi.Pandemi'deki üretim durması sonrasında Ukrayna'daki savaş geçtiğimiz yıl gıda, enerji ve yakıt fiyatlarını artırarak hem tüketicileri hem de işletmeleri etkilemişti. Şimdi de Çin'de yaşanan vaka artışları pek çok bölgede üretimi durma noktasına getirdi. Kahve fiyatları da yüksek girdi maliyetlerinin fiyat etiketlerine yansımasıyla geçen aya göre marjinal bir artış gerçekleşti. Bu artışın önümüzdeki ay itibariyle fiyatlarda çok daha hissedilebilir olacağı söylüyor.