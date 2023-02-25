Kahve fiyatları zirve yapan Starbucks'tan ilginç hamle! Kahvenin içine öyle bir şey kattılar ki: Herkes şaştı kaldı







STARBUCKS YENİ BİR İÇECEK PİYASAYA SÜRMEYE HAZIRLANIYOR. İTALYA'DA BEĞENİYE SUNULACAK KAHVE ZEYTİNYAĞLI OLACAK: OLEATO SERİSİ









STARBUCKS VE İTALYA

Starbucks, dünyanın en büyük kahve zinciri, İtalya'da zeytinyağlı kahvelerin popüler olması hakkında bir açıklama yaptı. Starbucks İcra Başkanı Howard Schultz, "40 yılı aşkın bir sürede, daha heyecan verici ve coşkulu bir anımı hatırlamıyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.BBC'nin haberine göre Starbucks CEO'su Howard Schultz, İtalya'da lansmanı yapılacak yeni zeytinyağlı kahve serisiyle ilgili heyecanını paylaştı. Zeytinyağının beklenmedik ve kadifemsi dokusunun kahvenin lezzetini artırdığını ve ağızda hoş bir tat bıraktığını belirtti. Schultz, bazı insanların zeytinyağlı kahve fikrini sorgulayabileceğini kabul etti, ancak "kanıtı pudingte" dedi. Schultz, 40 yılı aşkın kariyerinde bundan daha heyecanlı ve coşkulu bir an hatırlamadığını da sözlerine ekledi.Starbucks, İtalya pazarında açılma çabaları sürerken, ABD işletmeleri arasında engellerle karşılaşanlar arasında yer almaktadır. İtalya'nın kahve kültürü, özelleşmiş ve genellikle aile tarafından işletilen kafelerle tanınır. Şu anda Starbucks, İtalya'da yaklaşık 20 mağazaya sahiptir.