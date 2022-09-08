EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 23:01

Kahve severler üzgün! Starbucks kahvelerine büyük oranda zam geldi

Büyük bir müşteri kitlesine sahip ve tüm dünyada şubesi bulunan Starbucks zincirleri kahvelerine zam yaptı. Pek yeni fiyatlar nasıl? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 23:01
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Kahve severler üzgün! Starbucks kahvelerine büyük oranda zam geldi


Her gün yeni bir zam haberi duyurulurken bir yeni zam haberi de Starbucks markasından geldi. Kahvelere yüzde 30 zam yapıldığı belirtildi. Peki yeni kahve fiyatları nasıl oldu? Starbucks yeni kahve fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Starbucks kahvelerine zam

Bugün Starbucks kahve markası ürünlerine yüzde 30 zam uyguladığını duyurdu. Kahvelerin zamlı hali ile güncel fiyatları ise şu şekilde;



Starbucks Zamlı Kahve Fiyatları

-Küçük White Chocolate Mocha 40 TL,

-Küçük Cool Lime 37 TL

-Küçük Caramel Frappuccino 39 TL

-Küçük Java Chip Frappucino 39 TL

-En küçük Filtre Kahve 20 TL

-Küçük Filtre Kahve 22 TL

-Küçük Caffe Americano 26 TL

-Küçük Caffe Latte 29 TL.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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