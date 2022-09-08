Kahve severler üzgün! Starbucks kahvelerine büyük oranda zam geldi







Starbucks kahvelerine zam







Her gün yeni bir zam haberi duyurulurken bir yeni zam haberi de Starbucks markasından geldi. Kahvelere yüzde 30 zam yapıldığı belirtildi. Peki yeni kahve fiyatları nasıl oldu? Starbucks yeni kahve fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bugün Starbucks kahve markası ürünlerine yüzde 30 zam uyguladığını duyurdu. Kahvelerin zamlı hali ile güncel fiyatları ise şu şekilde;-Küçük White Chocolate Mocha 40 TL, -Küçük Cool Lime 37 TL -Küçük Caramel Frappuccino 39 TL -Küçük Java Chip Frappucino 39 TL -En küçük Filtre Kahve 20 TL -Küçük Filtre Kahve 22 TL -Küçük Caffe Americano 26 TL -Küçük Caffe Latte 29 TL.