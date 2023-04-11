Kahve severlere müjde! Starbucks'tan bedava içecek alabilirsiniz: Bunu yapanlar kahveye para ödemiyor!







BEDAVA KAHVE ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER





PARA YÜKLEMESİ NASIL YAPILMALI







KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI





KAMPANYA HANGİ MAĞAZALARDA GEÇERLİ?









Starbucks, İstanbul Kart sahipleri için özel bir kampanya başlattı ve duyurusunu mobil uygulaması üzerinden yaptı. Kampanya kapsamında belirli bir bakiye yükleyen İstanbul Kart sahipleri bir kahve hediyesi kazanacaklar. Starbucks'ın mobil uygulaması üzerinden yapılan İstanbul Kart yüklemesi, 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak. İşte detaylar...Starbucks'ın bedava kahve kampanyasından yararlanmak isteyenler, öncelikle Starbucks mobil uygulamasını indirmeli ve ilk kez giriş yapmalıdır. Kampanya dönemi boyunca, İstanbul Kart sahipleri 75 TL ve üzeri bakiye yüklemesi yaptıklarında, bir küçük boy kahve hediyesi kazanacaklar. Bu kampanya aynı zamanda 15 yıldız kazandıracak, yani bir küçük boy kahveye denk gelecek kadar yıldız toplamış olacaklar. Kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerlidir.Starbucks mobil uygulaması üzerinden İstanbulkart yüklemesi yapmak oldukça kolaydır. Uygulama içerisinde “Para Yükle” seçeneğine tıkladıktan sonra İstanbulkart seçeneği seçilerek bakiye yüklemesi yapılabilir. Yükleme işlemi NFC özelliği sayesinde telefonun arkasına okutularak da gerçekleştirilebilir. Kampanyadan yararlanmak için yükleme işlemi sırasında 75 TL ve üzeri bakiye yüklenmelidir. Kampanya sadece ilk kez Starbucks mobil uygulamasını indiren müşteriler için geçerlidir.Starbucks cüzdanına yüklenen bakiyeler geri iade edilemez ve sadece Starbucks mağazalarında kullanılabilir. Hoş Geldin yıldızları, yüklemeyi takiben 24 saat içinde hesaba aktarılır ve kazanıldıktan sonra 2 yıl boyunca geçerlidir. Ancak, bu yıldızlar herhangi bir zamanda Starbucks şubelerinden satın alınacak ürünler için kullanılamazlar ve belirli kurallara tabidirler.Starbucks İstanbul kart yüklemesiyle bedava kahve kampanyası, belirlenmiş mağazalarda geçerli oluyor. Ancak Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanındaki kampanyalı mağazalar bu kampanyaya dahil değiller. Kampanyaya dahil olan mağazaların listesi www.starbuckscardtr.com internet sitesinde yer alıyor ve buradan ulaşılabilir. Yüklenen her bir yıldız, mobil uygulama üzerinden yapılacak ödemelerde de geçerli olacaktır. Starbucks, kampanya üzerinde değişiklik yapma ya da kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.