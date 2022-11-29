Kahve ve çayların vazgeçilmezi olacak! Kış aylarının en sevileni zencefilli kurabiye tarifi







ZENCEFİLLİ KIŞ KURABİYESİ TARİFİ

100 gram margarin

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı üzüm pekmezi

Yarım çay kaşığı karbonat

Yarım paket vanilya

Yarım çay bardağı limon rendesi

Yarım çay bardağı portakal kabuğu rendesi

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Bir çay kaşığı zencefil





ZENCEFİLLİ KIŞ KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki margarinin içerisine yumurta şeker ve pekmezi koyarak karıştırınız.

Daha sonra karbonat, tarçın, vanilya, zencefil, portakal kabuğu ve limon kabuğunu rendeleyip karışımın içerisine ekleyiniz.

Ardından yavaşça unu ilave ediniz.

Kıvamını alan hamuru bir süre dinlendiriniz.

Dinlenen hamurları oklava yardımıyla açınız.

İstediğiniz şekli verdikten sonra 150 derecede ısıtılan fırında 15 dakika pişiriniz.

Ardından süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...







İçerisinde oldukça besleyici besinler bulunan zencefilli kurabiye hem basit yapılışıyla hem de lezzetiyle görenleri kıskandırıyor. Sıklıkla tüketilen bu kurabiye 5 çaylarının da en sevilen lezzeti olacak. En önemli noktası ise sıcak sıcak tüketilmesidir. İşte en güzel zencefilli kurabiye tarifi…MALZEMELER