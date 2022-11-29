Kahve ve çayların vazgeçilmezi olacak! Kış aylarının en sevileni zencefilli kurabiye tarifi

İçerisinde oldukça besleyici besinler bulunan zencefilli kurabiye hem basit yapılışıyla hem de lezzetiyle görenleri kıskandırıyor. Sıklıkla tüketilen bu kurabiye 5 çaylarının da en sevilen lezzeti olacak. En önemli noktası ise sıcak sıcak tüketilmesidir. İşte en güzel zencefilli kurabiye tarifi…
ZENCEFİLLİ KIŞ KURABİYESİ TARİFİMALZEMELER
- 100 gram margarin
- 1 adet yumurta
- Yarım çay bardağı toz şeker
- Yarım çay bardağı üzüm pekmezi
- Yarım çay kaşığı karbonat
- Yarım paket vanilya
- Yarım çay bardağı limon rendesi
- Yarım çay bardağı portakal kabuğu rendesi
- Yarım tatlı kaşığı tarçın
- Bir çay kaşığı zencefil
ZENCEFİLLİ KIŞ KURABİYESİ NASIL YAPILIR?
- Oda sıcaklığındaki margarinin içerisine yumurta şeker ve pekmezi koyarak karıştırınız.
- Daha sonra karbonat, tarçın, vanilya, zencefil, portakal kabuğu ve limon kabuğunu rendeleyip karışımın içerisine ekleyiniz.
- Ardından yavaşça unu ilave ediniz.
- Kıvamını alan hamuru bir süre dinlendiriniz.
- Dinlenen hamurları oklava yardımıyla açınız.
- İstediğiniz şekli verdikten sonra 150 derecede ısıtılan fırında 15 dakika pişiriniz.
- Ardından süsleyerek servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun...