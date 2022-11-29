SAĞLIK
29 Kasım 2022 - 23:52

Kahverengi mi beyaz mi: Hangisi sağlığınız için daha iyi?

Basmati'den uzun taneli ve esmer pirince, toz ve iri taneli şekerden kahverengi ve muskovado şekerine kadar her zevke ve diyet ihtiyacına uygun çok fazla çeşit vardır. Dünya genelinde 3,5 milyardan fazla insanın temel gıda maddesi olan pirinç, özellikle Asya, Latin Amerika ve Afrika'nın bazı bölgelerinde sevilerek tüketilmektedir.

SAĞLIK
29 Kasım 2022 - 23:52
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Kahverengi mi beyaz mi: Hangisi sağlığınız için daha iyi?


Basmati'den uzun taneli ve esmer pirince, toz ve iri taneli şekerden kahverengi ve muskovado şekerine kadar her zevke ve diyet ihtiyacına uygun çok fazla çeşit vardır.

Dünya genelinde 3,5 milyardan fazla insanın temel gıda maddesi olan pirinç, özellikle Asya, Latin Amerika ve Afrika'nın bazı bölgelerinde sevilerek tüketilmektedir. Tahılın farklı renklerden şekil ve boyutlara kadar 7.000'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Ancak birçoğumuz için Güney Afrika'da - ve diğer birçok ülkede - en yaygın tüketilen türler beyaz ve kahverengi pirinçtir. 



Ancak beyaz ve kahverengi pirinç arasında seçim yapmak söz konusu olduğunda, çoğumuz kahverengi pirincin daha fazla besinsel faydaya sahip olduğuna inanırız. Peki, bu ne kadar doğru?

pirinç

Seçim neye göre yapılmalı?

Hem kahverengi hem de beyaz pirinç aynı tahıldan elde edilir, ancak kahverengi pirinç kabuk ve kepeği (kahverengi kısım) çıkarmak için rafine işleminden geçtiğinde beyaz pirinç haline gelir. Ne yazık ki bu işlem demir, vitaminler ve magnezyum gibi besin maddelerini ortadan kaldırmaktadır. Genel olarak konuşursak, kahverengi pirinç beyaz pirinçten daha besleyicidir. Bunun nedeni daha az işlenmiş olması ve dolayısıyla beyaz pirince göre daha fazla lif, magnezyum ve antioksidan içermesidir.

Bu doyurucu, ceviz aromalı pirincin aynı zamanda beyaz pirince kıyasla daha düşük bir GI (glisemik indeks) değerine sahip olduğunu da ekliyor. NHS, GI'nin karbonhidrat içeren gıdalar için bir derecelendirme sistemi olduğunu ve her gıdanın kendi başına yenildiğinde kan şekeri (glikoz) seviyenizi ne kadar hızlı etkilediğini gösterdiğini açıklıyor. 

Porsiyon büyüklüğü kontrol edildiği sürece hem beyaz hem de kahverengi pirinç sağlıklı ve dengeli bir diyete dahil edilebilir. Bazı durumlarda, beyaz pirinç kahverengi pirinçten daha iyidir, örneğin sindirim sorunları olan ve yüksek miktarda lifi sindirmekte zorlanan kişilerde olduğu gibi. Ayrıca beyaz pirincin genellikle haksız yere eleştirildiği söyleniyor. Bu yılın başlarında, bir çalışmanın arkasındaki baş araştırmacı, "yüksek miktarda sağlıksız ve rafine tahıl tüketmeyi içeren bir diyetin, çok fazla sağlıksız şeker ve yağ içeren bir diyet tüketmeye benzer olarak kabul edilebileceğini" belirtti.

Mide ekşimesi, bulantı ve kusma yaşayanlar veya sindirim sistemini etkileyen tıbbi prosedürlerden iyileşen kişiler için düşük lifli bir diyetin faydalı olduğunu ve bu durumlarda genellikle lif oranı düşük, yumuşak ve sindirimi kolay olduğu için beyaz pirincin önerildiğini söylüyor. Hamilelik dönemindeki kadınların da zenginleştirilmiş beyaz pirinçte bulunan ekstra folattan faydalanabileceğini ekliyor.

Ayrıca çok fazla beyaz pirincin (hızlı sindirilen karbonhidratlar nedeniyle) kilo alımına yol açabileceğini, ancak hızlı sindirilen karbonhidratların egzersiz sırasında kaybettiğiniz enerjiyi yerine koymak için kaslarınız tarafından emileceği için egzersiz sonrası harika bir öğün olduğunu açıkladı.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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