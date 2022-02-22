Kahvesini sade tercih edenler psikopatik eğilim gösteriyor!













Innsbruck Üniversitesi'nde görev alan araştırmacı grubu kahveyle ilgili yeni bir araştırmaya imza attılar. Appetite dergisinde de yayınlan araştırma sonuçlarında kahvesini sade, sütsüz ve şekersiz olarak tercih eden kişilerin sadist veya psikopatik eğilimler arasında ilişki oldukları tespit edildi.1000'den fazla yetişkinin katılımcı üzerinde yapılan ankette katılanlara yeme içme konusundaki tercihleri soruldu. Daha sonra sadizm, narsisizm ve psikopati gibi farkı antisosyal kişilik bozuklukları testine tabi tutulan katılımcılar arasında acı tatların tercih edenlerin psikopatik davranışlarla bir ilişkileri oldukları belirlendi.Acı yiyecek tercihleriyle 'gündelik sadizm'e yakın olarak belirlenen katılımcıların aynı zamanda orta düzeyde başkalarında da acı çektirmekten zevk alma eğilimlerinin bulunduğu kaydedildi.Diğer taraftan yalnızca kişilerin kahvesini sade olarak tercih etme durumları kişilik bozuklukları arasında ilişkiyle eşleşmezken bunun yanı sıra turp, kereviz gibi besinleri tüketen katılımcıların antisosyal özellikler sergilemeleriyle ilgili olasılıkların daha yüksek olduğu anlaşıldı.