EKONOMİ
23 Kasım 2022 - 01:10

Kalabalık ailelere devlet desteği! 1-2-3-4-5 kişilik ailelere 3.336 TL ödeniyor: Başvurular herkese açık

Devlet yardımların dozunu artırdı. Başvuru yapan 1-2-3-4-5 kişilik ailelere her ay düzenli yardım parası ödenecek. Detaylar ve başvuru şartları haberimizde.

EKONOMİ
23 Kasım 2022 - 01:10
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Kalabalık ailelere devlet desteği! 1-2-3-4-5 kişilik ailelere 3.336 TL ödeniyor: Başvurular herkese açık


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara çeşitli kalemlerde yardım yapılıyor. Geçtiğimiz aylarca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Aile Destek Programı ile vatandaşlara her ay düzenli olarak nakit para yardımı yapılacağı duyurulmuştu. Buna ek olarak yeni yardımlar da devreye alındı. Bunlar doğalgaz ve elektrik faturaları için oldu.

Evinde 1-2-3-4 kişi olanlara duyuruldu

Devletin destek ve yardım ödemeleri merak konusu oluyor. Vatandaşlar bu yardımlardan yararlanabilmek için internette derin araştırmalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir yardım kapısı devreye alındı. Çocuk destek bileşeni adı verilen yardım ile çocuğu olan ve sosyal yardım alan vatandaşlara aylık 350 TL ila 650 TL arasında ödeme yapılacağı bilgisi verilmişti.



Buna ek olarak Aile Destek programı, doğal gaz yardımı ve elektrik faturalarına destek miktarı da yükseltildi.

Evde yaşayan kişi sayısına göre devletin verdiği yardım miktarları artıyor. Özellikle çok çocuklu aileler için ek bir ödeme de yapılıyor. Buna göre Türkiye Aile Destek Programı’ndan faydalanmak isteyenler daha önce 450 TL ila 650 TL arasında ödeme alıyordu. Ancak yapılan değişiklik ile bu yardımın tutarı 850 TL ila 1.250 TL aralığına yükseltildi.

Son olarak duyurusu yeni yapılan Çocuk Destek Bileşeni ile de evde kaç tane çocuk bulunuyorsa ona göre yardım tutarları artıyor. Ailelere çocuklar için en az 350 TL, en fazla 650 TL ödeme yapılıyor. Buna göre;

1 -2 çocuklu ailelere 350 TL,

3 çocuklu ailelere 450 TL,

4 çocuklu ailelere 550 TL,

5 ve 5’ten fazla çocuğu olan ailelere ise 650 TL destek ödemesi yapılmaktadır.

Doğal gaz ve elektrik desteği ödemeleri arttı

Devlet doğal gaz ve elektrik faturaları için de ödeme yapıyor. Buna göre elektrik desteği ödemeleri şu şekilde:

1 -2 kişilik ailelere 75 kw için 108 TL

3 kişilik ailelere 100 kw için 144 TL

4 kişilik ailelere 125 kw için 180 TL

5 kişi ve üstü ailelere ise 150 kw için 216 TL ödeme yapılmaktadır.

Doğal gaz Tüketim Desteği’nde de büyük bir değişiklik yapıldı. Kasım ayı itibarıyla daha önce 415 TL ila 1.150 TL arasında yapılan doğalgaz yardımı artık 900 TL ila 2 bin 500 TL olarak yapılacak. Vatandaşların bu yardımlardan yararlanması için mutlaka başvurularını gerçekleştirmiş olması gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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