Kalabalık ailelere kabarık destek başladı! Kimlik kartıyla PTT'ye giden bu dev ödemeyi kapacak!

Devlet yardımları yerleşim yardımını da içeriyor. Elektrik faturanızı ödemekte zorlanıyorsanız devletin sunduğu imkanlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca, evde yaşayanlardan daha fazla yardım alabilirsiniz. TC kimlik numarası ile başvuru yapabilirsiniz!
FATURA 130 TL'DEN FAZLA OLMALI!
Elektrik faturası desteğinden yararlanmak istiyorsanız faturanızın 130 Türk Lirası ve üzeri olması gerekmektedir. Aksi halde yardım alamazsınız. Çünkü belirli bir limitle sınırlıdır. Ayrıca aşağıdaki geçerli ödeme tutarlarını kontrol ederek ödenecek tutarı da öğrenebilirsiniz: Evde 1 kişi ikamet ediyorsa 130,09 Türk Lirası, Evde 2 kişi ikamet ediyorsa 173,46 Türk Lirası, Evde 3 kişi ikamet ediyorsa 216,82 Türk Lirası Evde 4 kişi ikamet ediyorsa 260,19 Türk Lirası elektrik faturası yardım parası veriliyor.