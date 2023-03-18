Finans
18 Mart 2023 - 08:15

Kalabalık ailelere kabarık destek başladı! Kimlik kartıyla PTT'ye giden bu dev ödemeyi kapacak!

Evde ikamet eden kişi sayısı kapsamında daha çok yardım alma fırsatınız bulunuyor. TC kimlik ve belgeniz ile PTT'ye başvurmanız yeterlidir. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Finans
18 Mart 2023 - 08:15
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Kalabalık ailelere kabarık destek başladı! Kimlik kartıyla PTT'ye giden bu dev ödemeyi kapacak!
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Devlet yardımları yerleşim yardımını da içeriyor. Elektrik faturanızı ödemekte zorlanıyorsanız devletin sunduğu imkanlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca, evde yaşayanlardan daha fazla yardım alabilirsiniz. TC kimlik numarası ile başvuru yapabilirsiniz!

elektrik faturası desteği

FATURA 130 TL'DEN FAZLA OLMALI!



Elektrik faturası desteğinden yararlanmak istiyorsanız faturanızın 130 Türk Lirası ve üzeri olması gerekmektedir. Aksi halde yardım alamazsınız. Çünkü belirli bir limitle sınırlıdır. Ayrıca aşağıdaki geçerli ödeme tutarlarını kontrol ederek ödenecek tutarı da öğrenebilirsiniz:

Evde 1 kişi ikamet ediyorsa 130,09 Türk Lirası,

Evde 2 kişi ikamet ediyorsa 173,46 Türk Lirası,

Evde 3 kişi ikamet ediyorsa 216,82 Türk Lirası

Evde 4 kişi ikamet ediyorsa 260,19 Türk Lirası elektrik faturası yardım parası veriliyor.

PTT'DEN ALABİLİRSİNİZ

PTT'ye TC kimlik numarası ile başvuran vatandaşlar elektrik desteği alacak. Bunun daha önce devlet desteği için başvurmuş ve almış vatandaşlar için geçerli olduğunu hatırlatırız. Ödemeler zamanında hesaplara yatırılır. Fatura ile birlikte PTT'ye gidip T.C. kimliğinizi göstermeniz yeterli.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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