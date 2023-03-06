TEKNOLOJİ
06 Mart 2023 - 11:45

Kalabalık ailelerin bir numaralı tercihi olacak! Dacia Jogger yeni fiyatıyla kapış kapış gidiyor!

Uygun fiyat, geniş koltuklar ve az yakma özelliği bu arabada! Dacia Jogger fiyatı ne kadar? İşte Dacia Jogger'ın özellikleri...

TEKNOLOJİ
06 Mart 2023 - 11:45
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Kalabalık ailelerin bir numaralı tercihi olacak! Dacia Jogger yeni fiyatıyla kapış kapış gidiyor!


Dacia Jogger, büyük ailelerin ilgi odağı haline gelmiş uygun fiyatlı 7 kişilik SUV araçlardan biridir. Mart ayında yenilenen fiyatlarıyla da dikkat çeken araç, 2 kişilik koltukları açıkken 185 litre, koltuklar kapalıyken ise 689 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunarak uzun yolculuklarda rahat bir seyahat deneyimi sunar.

dacia jogger



Dacia Jogger, uygun fiyatı, geniş iç hacmi ve 7 kişilik oturma kapasitesi ile büyük ailelerin tercih ettiği bir SUV modelidir. Aracın bagaj hacmi, koltukları kapalıyken 689 litre iken koltukları açıkken 185 litreye kadar genişleyebilir. Diz mesafesi oldukça geniş olan koltukları ile en arkadaki yolcuların bile konforlu bir seyahat deneyimi yaşamasına olanak tanır.

dacia jogger

Dacia Jogger'ın fiyatları, diğer SUV modellerine kıyasla oldukça uygun olup, 658.900 TL'den başlayarak satışa sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, aracın yakıt tüketimi de oldukça düşüktür ve bu da ekonomik bir sürüş deneyimi sunar. Ancak, donanım paketlerinde otomatik şanzıman seçeneği bulunmaması, aracın en büyük eksiklikleri arasında yer almaktadır.

Dacia Jogger, geniş koltukları ile uzun seyahatlerde bile konforlu bir yolculuk sunarken, uygun fiyatı ile büyük ailelerin tercihleri arasında yer alıyor. Ancak, otomatik şanzıman seçeneği bulunmaması aracın dezavantajları arasında sayılabilir. Fiyatları 658.900 TL'den başlayarak 717.900 TL'ye kadar çıkıyor ve bu da aracın popülerliğinde etkili bir faktör olarak öne çıkıyor

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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