Kalabalık ailelerin gözdesi Dacia Jogger indirime girdi! Yeni fiyatıyla kapış kapış satılacak













Dacia Jogger modellerinin Türkiye'de fiyatları;

Dacia Jogger, Türkiye'deki geniş ailelerin gözdesi. 7 koltuklu bir SUV. Özellikle geniş diz ve baş mesafesine sahip, 2 arka koltukta yolcular için geniş bir alan sunuyor. Araç ayrıca 5 kişi için 689 litreden tüm arka koltuklar yatırıldığında 1.800 litrenin üzerine çıkan etkileyici bir bagaj hacmine sahip.Birçok özellik ve avantaja sahip Dacia Jogger fiyatları 658.900 TL'den başlıyor. Araç 7 koltuklu. Türkiye pazarında oldukça rağbet gören bu araç, Essential Turbo 110 hp, Essential Turbo ECO-G 100 hp, Expression Turbo 110 hp, Expression Turbo ECO-G 100 hp, Extreme Turbo 110 hp ve Extreme Turbo ECO-G 100 hp olmak üzere çeşitli modellere sahip.Essential Turbo 110 hp 7 koltuklu: 658.900 ₺ Essential Turbo ECO-G 100 hp 7 koltuklu: 672.900 ₺ Expression Turbo 110 hp 7 koltuklu: 678.900 ₺ Expression Turbo ECO-G 100 hp 7 koltuklu: 692.900 ₺ Extreme Turbo 110 hp 7 koltuklu: 703.900 ₺ Extreme Turbo ECO-G 100 hp 7 koltuklu: 717.900 ₺