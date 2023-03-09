Kalabalık ailelerin gözdesi Dacia Jogger indirime girdi! Yeni fiyatıyla kapış kapış satılacak

Dacia Jogger, Türkiye'deki geniş ailelerin gözdesi. 7 koltuklu bir SUV. Özellikle geniş diz ve baş mesafesine sahip, 2 arka koltukta yolcular için geniş bir alan sunuyor. Araç ayrıca 5 kişi için 689 litreden tüm arka koltuklar yatırıldığında 1.800 litrenin üzerine çıkan etkileyici bir bagaj hacmine sahip.
Birçok özellik ve avantaja sahip Dacia Jogger fiyatları 658.900 TL'den başlıyor. Araç 7 koltuklu. Türkiye pazarında oldukça rağbet gören bu araç, Essential Turbo 110 hp, Essential Turbo ECO-G 100 hp, Expression Turbo 110 hp, Expression Turbo ECO-G 100 hp, Extreme Turbo 110 hp ve Extreme Turbo ECO-G 100 hp olmak üzere çeşitli modellere sahip.