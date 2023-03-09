YAŞAM
09 Mart 2023 - 12:00

Kalabalık ailelerin gözdesi Dacia Jogger indirime girdi! Yeni fiyatıyla kapış kapış satılacak

Dacia Jogger, Türkiye'deki geniş ailelerin gözdesi oldu

YAŞAM
09 Mart 2023 - 12:00
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Kalabalık ailelerin gözdesi Dacia Jogger indirime girdi! Yeni fiyatıyla kapış kapış satılacak
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Dacia Jogger, Türkiye'deki geniş ailelerin gözdesi. 7 koltuklu bir SUV. Özellikle geniş diz ve baş mesafesine sahip, 2 arka koltukta yolcular için geniş bir alan sunuyor. Araç ayrıca 5 kişi için 689 litreden tüm arka koltuklar yatırıldığında 1.800 litrenin üzerine çıkan etkileyici bir bagaj hacmine sahip.

Dacia Jogger, Türkiye'deki geniş ailelerin gözdesi.



Birçok özellik ve avantaja sahip Dacia Jogger fiyatları 658.900 TL'den başlıyor. Araç 7 koltuklu. Türkiye pazarında oldukça rağbet gören bu araç, Essential Turbo 110 hp, Essential Turbo ECO-G 100 hp, Expression Turbo 110 hp, Expression Turbo ECO-G 100 hp, Extreme Turbo 110 hp ve Extreme Turbo ECO-G 100 hp olmak üzere çeşitli modellere sahip. 

Dacia Jogger, Türkiye'deki geniş ailelerin gözdesi.

Dacia Jogger modellerinin Türkiye'de fiyatları;

Essential Turbo 110 hp 7 koltuklu: 658.900 ₺

Essential Turbo ECO-G 100 hp 7 koltuklu: 672.900 ₺

Expression Turbo 110 hp 7 koltuklu: 678.900 ₺

Expression Turbo ECO-G 100 hp 7 koltuklu: 692.900 ₺

Extreme Turbo 110 hp 7 koltuklu: 703.900 ₺

Extreme Turbo ECO-G 100 hp 7 koltuklu: 717.900 ₺

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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