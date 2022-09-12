YAŞAM
12 Eylül 2022 - 19:40

Kalbine yenik düşen polis için tören düzenlendi

Samsun'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren motosikletli Yunus polisi için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 19:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kalbine yenik düşen polis için tören düzenlendi


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinde görevli polis memuru Salih Şimşek (51), cumartesi günü kalp krizi geçirerek Atakum ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp damarına stent takılan Gümüşhane Kelkit doğumlu 4 çocuk babası Şimşek, bu sabah hastanede yaşamını yitirdi. Salih Şimşek için saat 18.00'de Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.



Törene Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Erseven, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun Özel Harekat Müdürü Hakan Şen, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan, emniyet mensupları, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Salih Şimşek'in öz geçmişinin okunduğu törende dua edilerek, helallik alındı. Şimşek'in tabutunu taşımak için Yunus polisleri birbirleriyle yarıştı. Ailesi, yakınları ve meslektaşlarının gözyaşı döktüğü törenin ardından Salih Şimşek'in cenazesi toprağa verilmek üzere Erzincan'a götürüldü.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor! SGK'dan prim gününü doldurmayanlar için yeni formül belli oldu
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor! SGK'dan prim gününü doldurmayanlar için yeni formül belli oldu
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Husumetli olduğu iki kardeşin aracını ve evini kurşunladı
Husumetli olduğu iki kardeşin aracını ve evini kurşunladı
Kartpostallık dolunay manzarası
Kartpostallık dolunay manzarası
Çanakkale açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Son Haberler
Fırtına öncesi sessizlik döviz kurlarında başladı! Analistlerin işaret ettiği o tarihlere dikkat! Yatırımcısına bayram ettirecek
Fırtına öncesi sessizlik döviz kurlarında başladı! Analistlerin...
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor! SGK'dan prim gününü doldurmayanlar için yeni formül belli oldu
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor!...
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil...
Husumetli olduğu iki kardeşin aracını ve evini kurşunladı
Husumetli olduğu iki kardeşin aracını ve evini kurşunladı
Emre Belözoğlu: 'Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak daha önemli bir konu'
Emre Belözoğlu: 'Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak daha önemli bir...
Kartpostallık dolunay manzarası
Kartpostallık dolunay manzarası
Bakan Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu’na katıldı
Bakan Akar, Malezya Milli Günü Resepsiyonu’na katıldı
İstanbul'da yatırımlık arsa arayanlara müjde! O ilçede 6 taksitle arsa sahibi olma fırsatı! Belediye detayları duyurdu...
İstanbul'da yatırımlık arsa arayanlara müjde! O ilçede 6 taksitle...
Akaryakıtın fiyatını belirleyen brent petrol fiyatları düşüyor! Yeni haftada brent petrol fiyatı ve petrol piyasasındaki son durum
Akaryakıtın fiyatını belirleyen brent petrol fiyatları düşüyor!...
Lise ve ön lisans mezunları bu haber size! Kamuya en az 7 bin TL maaşla personel alımları başladı! 18-35 yaş sınırı var acele edin!
Lise ve ön lisans mezunları bu haber size! Kamuya en az 7 bin TL maaşla...
Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya
Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya
Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu Burhan Akbudak'a tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu Burhan Akbudak'a tebrik
TFF ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden iş birliği
TFF ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden iş birliği
Toprak İle Fidan dizi oyuncuları ve konusu
Toprak İle Fidan dizi oyuncuları ve konusu
Amsterdam'da havalimanındaki personel eksikliği nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor
Amsterdam'da havalimanındaki personel eksikliği nedeniyle uçuşlar...