Kalitenin ucuzu Migros'ta! Kağıt havlu, tuvalet kağıdında dev indirim başladı: 50 TL'lik indirimden yararlanın!







MİGROS MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ







Vatandaşın ekonomik zorluklar çektiği bu dönemlerde bazı marketler indirim haberleri ile yüzleri güldürüyor. Her hafta başka ürünlerde indirim uygulayan Migros Marketler bu haftaki büyük indirimini de duyurdu. Vatandaş koşa koşa yakınındaki Migros Markete gitti. Aynı zamanda indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar Migros Market'in uygulamasından da alışveriş yapabilecek.Banvit Piliç Bonfile Kg: 89,63 TL Piliç Izgara Tava Kg:84,72 TL Beypiliç Tavuk Baget 1Kg: 59,90 TL Uzman Kasap Izgara Köfte 320 gr: 53,91 TL Uzman Kasap Tekirdağ Köfte 320 gr 59,90 TL Uzman Kasap Dana Hamburger Köfte 330 gr: 62,91 TL Mayıslo 3 Katlı Kağıt Havlu 6'lı Paket: 44,90 TL Solo 12'li Kağıt Havlu: 99,90 TL Solo 32'li Tuvalet Kağıdı: 134,90 TL Kabuklu Ceviz Kg:69,90 TL Tat domates Salçası 830 gr: 39,90 TL Pınar Doğal Yoğurt 2 Kg: 59,90 TL Pınar Süzme Peynir 500 gr: 49,90 TL İçim Labne 200 gr: 24,90 TL Pınar AÇ Bitir Macar Salam 60 gr: 14,50 TL Superfresh Milföy Hamuru 1 Kg: 37,43 TL Fairy Platinum Sıvı Bulaşık Deterjanı: 39,90 TL Uludağ Şekersiz Limonata1 Litre: 13,40 TL Lipton Ice TEa Şeftali 1,5 Litre: 16,00 TL Eker Kaymaklı Tava Yoğurt 1Kg: 41,95 TL