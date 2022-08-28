Kalk Gidelim var mı yok mu? Dizi neden yayınlanmıyor?

Kalk Gidelim 7 Eylül 2019

TRT1 ekranlarının yayınlandığı günden beri sevilerek takip edilen dizilerinden olan Kalk Gidelim dizisi 7 Eylül günü yayınlanmadı. Peki dizi neden yayınlanmıyor? Dizi final mi yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.7 Eylül 2019 tarihinde TRT ekranlarında yayınlanacak olan Türkiye-Andorra milli karşılaşması sebebiyle Kalk Gidelim dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmedi.Dizinin yeni bölümü 14 Eylül günü sevenleriyle paylaşıldı. Kalk Gidelim dizisinin kullandığı resmi sosyal medya hesabından duyurusu yapıldı. Dizinin 77. bölümünün 2. tanıtımı da yapıldı ve Hacı Baba'nın bulunmasını istediği gizemli kız kim sorusunun cevabının aranacağı öğrenildi.