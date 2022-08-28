Dizi
28 Ağustos 2022 - 12:58

Kalk Gidelim var mı yok mu? Dizi neden yayınlanmıyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve sevilerek takip edilen Kalk Gidelim dizisinin 7 Eylül 2918 günü yayınlanmama sebebi merak ediliyor. Peki dizi neden yayınlanmadı? Tüm detaylar haberimizde.

Dizi
28 Ağustos 2022 - 12:58
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Kalk Gidelim var mı yok mu? Dizi neden yayınlanmıyor?
TRT1 ekranlarının yayınlandığı günden beri sevilerek takip edilen dizilerinden olan Kalk Gidelim dizisi 7 Eylül günü yayınlanmadı. Peki dizi neden yayınlanmıyor? Dizi final mi yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kalk Gidelim 7 Eylül 2019

7 Eylül 2019 tarihinde TRT ekranlarında yayınlanacak olan Türkiye-Andorra milli karşılaşması sebebiyle Kalk Gidelim dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. 

Kak Gidelim Dizisi Yeni Bölüm

Dizinin yeni bölümü 14 Eylül günü sevenleriyle paylaşıldı. Kalk Gidelim dizisinin kullandığı resmi sosyal medya hesabından duyurusu yapıldı. Dizinin 77. bölümünün 2. tanıtımı da yapıldı ve Hacı Baba'nın bulunmasını istediği gizemli kız kim sorusunun cevabının aranacağı öğrenildi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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