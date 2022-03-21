Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

Acı olay bugün öğlen saatlerinde İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir ortaokulda yaşandı.
Gelen bilgilere göre ilçede bulunan bir ortaokulda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi olan Zeynep Demir, öğlen teneffüsünde sınıfta bulunduğu esnada aniden fenalaştı ve olduğu yere yığıldı. Bir süre sonra yere yığılan Demir'i gören arkadaşları durumu koridorda bulunan nöbetçi öğretmene söyledi. İlk müdahaleyi yapan öğretmen, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti
Teneffüste fenalaşarak hastaneye kaldırılan Zeynep Demir'in ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Demir'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak. Demir'in kısa bir süre önce de babasını kaybettiği öğrenildi.
Gelen bilgilere göre ilçede bulunan bir ortaokulda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi olan Zeynep Demir, öğlen teneffüsünde sınıfta bulunduğu esnada aniden fenalaştı ve olduğu yere yığıldı. Bir süre sonra yere yığılan Demir'i gören arkadaşları durumu koridorda bulunan nöbetçi öğretmene söyledi. İlk müdahaleyi yapan öğretmen, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti
Teneffüste fenalaşarak hastaneye kaldırılan Zeynep Demir'in ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Demir'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak. Demir'in kısa bir süre önce de babasını kaybettiği öğrenildi.