YAŞAM
21 Mart 2022 - 19:42
Güncelleme: 21 Mart 2022 - 19:47

Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

İstanbul'da bulunan bir okulda Zeynep Demir isimli ortaokul öğrencisi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

YAŞAM
21 Mart 2022 - 19:42
Güncelleme: 21 Mart 2022 - 19:47
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
Acı olay bugün öğlen saatlerinde İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir ortaokulda yaşandı. 




Gelen bilgilere göre ilçede bulunan bir ortaokulda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi olan Zeynep Demir, öğlen teneffüsünde sınıfta bulunduğu esnada aniden fenalaştı ve olduğu yere yığıldı. Bir süre sonra yere yığılan Demir'i gören arkadaşları durumu koridorda bulunan nöbetçi öğretmene söyledi. İlk müdahaleyi yapan öğretmen, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




Kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti
Teneffüste fenalaşarak hastaneye kaldırılan Zeynep Demir'in ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Demir'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak. Demir'in kısa bir süre önce de babasını kaybettiği öğrenildi.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
Son Haberler
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi
5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi
Sarıyer'de yolda yürüyen adama cip çarptı
Sarıyer'de yolda yürüyen adama cip çarptı
İki ilimizde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi
İki ilimizde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi
21 Mart koronavirüs vaka tablosu açıklandı
21 Mart koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Resmi açıklama geldi! Maaşlara her ay 300 TL ödenecek
Resmi açıklama geldi! Maaşlara her ay 300 TL ödenecek
Bakan Koca Koronavirüs vaka haritasını duyurdu!
Bakan Koca Koronavirüs vaka haritasını duyurdu!
Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
İnteraktif Arşiv Fatura Süreci
İnteraktif Arşiv Fatura Süreci