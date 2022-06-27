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YAŞAM
27 Haziran 2022 - 14:28

Kalp krizi geçiren Osman Wöber'e son görev

Adını Kurtlar Vadisi ile duyuran ve "Deve Tuncay" rolü ile hayran kitlesine ulaşan oyuncu Osman Wöber kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Oyuncuya son görevini yerine getirmek isteyenler oyuncu için düzenlenene anma töreninde bir araya geliyor.

YAŞAM
27 Haziran 2022 - 14:28
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Kalp krizi geçiren Osman Wöber'e son görev


Oyuncu Osman Wöber bir süre önce geçirdiği kalp krizi sebebiyle 62 yaşında hayatını kaybetmişti.Kurtlar vadisi dizisi ile adını duyuran ve hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu için cenaze töreni öncesi bir anma töreni düzenlendi. Gerçekleşen Wöber’in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber katılırken oyuncunun bir çok arkadaşıda oyuncuya son görevlerinni yapmak için törene katıldılar.  Sanat camiasından pek çok ismin katıldığı törende konuşmalar gerçekleşirken anma yürüyüşü ile Tören sona erdi.  Usta oyuncu, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na toprağa defnedilecek.


EŞİ MÜGE WÖBER EŞİNİ NEKADAR ÖZLEYECEĞİNİ ANLATTI
Göz yaşlarının sel olduğu törende  Osman Wöber’in acılı eşi Müge Wöber eşini çok özleyeceğinidile getirerek  Osman Wöber'in ne kadar vicdanlı, şefkatli, asil ve dürüst olduğunu anlattı.



Öte yandan babasına veda eden kızı Irmak Wöber babası hakkındaki duygularını ifade etti.
 

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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