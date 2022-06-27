Kalp krizi geçiren Osman Wöber'e son görev

Oyuncu Osman Wöber bir süre önce geçirdiği kalp krizi sebebiyle 62 yaşında hayatını kaybetmişti.Kurtlar vadisi dizisi ile adını duyuran ve hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu için cenaze töreni öncesi bir anma töreni düzenlendi. Gerçekleşen Wöber’in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber katılırken oyuncunun bir çok arkadaşıda oyuncuya son görevlerinni yapmak için törene katıldılar. Sanat camiasından pek çok ismin katıldığı törende konuşmalar gerçekleşirken anma yürüyüşü ile Tören sona erdi. Usta oyuncu, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na toprağa defnedilecek.
EŞİ MÜGE WÖBER EŞİNİ NEKADAR ÖZLEYECEĞİNİ ANLATTI
Göz yaşlarının sel olduğu törende Osman Wöber’in acılı eşi Müge Wöber eşini çok özleyeceğinidile getirerek Osman Wöber'in ne kadar vicdanlı, şefkatli, asil ve dürüst olduğunu anlattı.
Öte yandan babasına veda eden kızı Irmak Wöber babası hakkındaki duygularını ifade etti.