Kalp krizi havuzda yakaladı

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, dün bir otelde kalan Orkun Songürer (32) havuza girip yüzmeye başladı. Songürer biraz yüzdükten sonra rahatsızlandı. Havuzda Songürer'den başkası olmadığı için kimse fark etmeyince, boğularak hayatını kaybetti. Bir süre sonra bir otel görevlisi havuza geldiğinde Songürer'i hareketsiz halde görünce ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde Songürer'in kalp krizi geçirip havuzda boğulduğu bilgisi verildi. Songürer'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından adli tıptan cenazesi dahil edilen Songürer bugün öğle namazından sonra toprağa verilecek.