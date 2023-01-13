GÜNDEM
13 Ocak 2023 - 01:08

Kalp problemi yaşayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, hastaneye kaldırıldı! Partiden Akşener'in sağlık durumu açıklaması..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ritim bozukluğu ve kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akşener'in Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarılsa da hayati tehlikesi olmayan Akşener'in geceyi hastanede geçireceği bildirildi.

GÜNDEM
13 Ocak 2023 - 01:08
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Kalp problemi yaşayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, hastaneye kaldırıldı! Partiden Akşener'in sağlık durumu açıklaması..


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Geceyi hastanede geçireceği aktarılan Akşener'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'in muayenesinde herhangi bir soruna rastlanmadığını söyledi. Meral Akşener'in tedavi gördüğü Güven Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Akşener'in tedbir amaçlı bu gece gözlem altında tutulacağını yarın taburcu olmasının beklendiği belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, haberi alır almz hastaneye koşarken Akşener'i hastane odasında ziyaret etti.

UĞUR POYRAZ: BU GECE GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener'in sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıkılamasında, "Sayın Başkanımız Meral Akşener bugün koltuğundan kalkarken kalp çarpıntısı şikayeti ile Güven Hastanesi'ne geldi. Bunun üzerine doktorlarımız gerekli tetkikleri yaptılar. Yapılan incelemede 'Ciddi bir şey yok. Bu gece burada kalacak. Saygıdeğer doktorlarımız size bu konuda detaylı bilgi verecektir.” Dua eden ve arayan herkese teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ENDİŞELİK BİR DURUM YOK”



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Turhan Çömez ise hastane önünde yaptığı basın açıklamasında "Bu gece genel merkezde başkanla görüştüğünde kalbinin hızlı attığını hissettiğini söyledi. Bildiğiniz gibi yoğun bir çalışma ritmi yaşıyor. Çarpıntıdan meydana gelen şikayet üzerine hastaneye gitmeye karar verdik. Muayeneleri Güven Hastanesi acil servisinde gerçekleştirildi. Tüm testler tamamlandı. Bu akşam müşahede için hastanede kalacak ve yarın taburcu olması bekleniyor. Endişelenecek bir şey yok. Sorularımızı soran tüm vatandaşlarımıza, tüm Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Dualarınıza inanıyoruz. Herhangi bir sağlık sorunu yok, sağlığı çok iyi." dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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