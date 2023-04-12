Kalp sağlığının anahtarı meğer bundaymış! Resmen protein deposu: Sofralardan asla ayırmayın

Eskimo Diyeti: Ton Balığı Kalp Sağlığını Koruyor ve Bağışıklığı Destekliyor













Bu yıl ülkemizde Kalp Sağlığı Haftası'nı kutlayan uzmanlar, sağlıklı bir kalp için dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemini vurguluyor. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli'ye göre balık, özellikle de ton balığı tüketmek kalbi korumak ve bağışıklığı desteklemek için çok önemli.Yapılan son araştırmalarda, kalp krizi geçirme oranı düşük olan Eskimoların tükettiği bir besinin kalp sağlığı için kalkan görevi gördüğü keşfedildi. Zengin yağlı bir balık olan ton balığı, kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu etkileri olan yüksek oranda Omega-3, selenyum ve protein içerir. Kümeli'ye göre ton balığı tüketmek kandaki yağ seviyesini düşürmeye, damar sertliğine karşı korumaya, damarda pıhtı oluşumu riskini azaltmaya ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.Ton balığı aynı zamanda birçok hastalığa karşı koruyucu etki sağlayan ve bağışıklığı destekleyen potasyum, magnezyum, çinko, fosfor ve demir gibi mineral ve vitaminlerin de mükemmel bir kaynağıdır. Kümeli, vücudun Omega-3 ve selenyum ihtiyacını karşılamak için haftada en az iki porsiyon ton balığı tüketilmesini öneriyor. Kalp sağlığınızı korumak ve ton balığının faydalarından yararlanmak istiyorsanız, uzmanlar ton balığını haftada en az iki kez, tercihen doğal bir koruyucu görevi gören zeytinyağı ile tüketmenizi öneriyor. Ton balığı, diyete dahil edilerek kalp sağlığı desteklenebilir.