Kamala Harris'e ne oldu?













Taraftarlar, ABD tarihindeki ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Asyalı Amerikalı başkan yardımcısı olan Harris'in seçilmesini kutladılar ve onun ülkenin ilk kadın başkanı olmak için ne kadar mükemmel bir konumda olduğundan bahsettiler. Ancak 58 yaşındaki Harris, son iki yılda dikkatleri üzerine çekti.Halkın karşısına çıkması ve konuşmaları tuhaf karşılandı...Personelleri ile arasında yaşanan gerilim hikayeleri ve ABD'nin güney sınırındaki göçmen akını da dahil olmak üzere yönetimin en zorlu kararlarında kendisinin imzası var.Başkan yardımcısının destekçileri, onun kadın düşmanı ve cinsiyetçi iftiralarla haksız yere karalandığı konusunda ısrar ediyorlar ve Beyaz Saray son zamanlarda saldırıları geri püskürtmek ve Harris'in liderliğini öne çıkarmak için çabalarını artırdı.