MAGAZİN
21 Ocak 2023 - 12:15

Kameranın açık olduğundan haberi yoktu! Cinsel ilişkiye girip... O anlar anbean kaydedildi! Herkes şokta

Sosyal medyada yaşanan olayların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde bir öğretmen ders verdiği sırada cinsel ilişkiye girdi. Peki olay nasıl oldu? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
21 Ocak 2023 - 12:15
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Kameranın açık olduğundan haberi yoktu! Cinsel ilişkiye girip... O anlar anbean kaydedildi! Herkes şokta


İngiltere'den gelen bir habere göre bir ortaokul öğretmeni ders verdiği sırada kamerasının açık olduğunu unutarak cinsel ilişkiye girdi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan olay herkesi şoke etti. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAMERASININ AÇIK OLDUĞUNU UNUTUP CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

İngiltere Birmingham şehrinde bir ortaokul öğretmeni öğrencilerine ders verirken kamerasının açık olduğunu unutarak sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi.



İngiltere'de Şoke Eden Olay

 Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan olay sonrası öğretmen suçlamaları reddetti. Çalıştığı okulda bazı öğretmenler tarafından destek gören öğretmen ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öğretmenin bir süre görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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