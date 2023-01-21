Kameranın açık olduğundan haberi yoktu! Cinsel ilişkiye girip... O anlar anbean kaydedildi! Herkes şokta







KAMERASININ AÇIK OLDUĞUNU UNUTUP CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ







İngiltere'den gelen bir habere göre bir ortaokul öğretmeni ders verdiği sırada kamerasının açık olduğunu unutarak cinsel ilişkiye girdi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan olay herkesi şoke etti. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İngiltere Birmingham şehrinde bir ortaokul öğretmeni öğrencilerine ders verirken kamerasının açık olduğunu unutarak sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi.Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan olay sonrası öğretmen suçlamaları reddetti. Çalıştığı okulda bazı öğretmenler tarafından destek gören öğretmen ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öğretmenin bir süre görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.