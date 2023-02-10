Kampanya an itibariyle başladı! 30.500 TL nakit ödemeleri yapılıyor

Bankalarda nakit ihtiyacı olanlara 30.500 TL'ye varan kredi kullandırımı bugün başladı. Akbank ve Denizbank, bu kampanyalardan yararlanan tüm vatandaşlara anında ödeme yapacak. Bu, acil ihtiyaç kredisi olarak sunulur ve kredi ödemeleri, başvuran tüm vatandaşların hesaplarına hızlı bir şekilde yatırılır. Acil kredi kampanyalarına katılmak ve başvurmak isteyen tüm vatandaşları hedefleyen bu kampanyalar, banka müşterilerinin 30.500 TL'ye kadar olan kredi ödemelerini internet üzerinden hesaplarına kolayca yatırmalarını sağlamaktadır.
30.500 TL NAKİT ÖDEME YAPILIYOR!
Acil Kredi Kampanyası'na katılan ve Akbank üzerinden 30.500 TL kredi başvurusunda bulunan tüm vatandaşlar, kredi geçmişinin iyi olması koşuluyla Akbank Direkt başvurusu üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Anında kredi kampanyası kapsamında ihtiyaç kredisi olarak sunulan bu kredilere katılmak isteyenlerin Akbank üzerinden SMS uygulaması ile cep telefonlarından 44 25'e mesaj göndermeleri gerekmektedir. Göndermeden önce "kredi" yazıp boşluk bırakınız. ve TC kimlik numaranızı giriniz. Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında kredi işlemi yapan her vatandaşa 36 ay vade imkanıyla kredi ödeyecek. Denizbank'tan kredi başvurusu yapmak istiyorsanız ve bankanın müşterisiyseniz, bankanın mobil uygulamasını kullanarak işlemi kolayca yapabilirsiniz. Denizbank mobil uygulamasından işlem yapan vatandaşın banka hesabının aktif omlası halinde kredi ödemeleri anında yapılıyor.