Kampanyalar durdurak bilmiyor! HSBC müşterilerine 200 TL hediye edecek! Bunu yapmak yetiyor

HSBC BANK'DAN PREMİER MİLES KREDİ KARTLARI İÇİN 200 TL MİLPUAN HEDİYESİ! HSBC bank, müşterilerini sevindirmek için Premier Miles Kredi Kartları ile 1-28 Şubat tarihleri arasında 350 TL ve üzeri harcamalar yapan müşterilerine 200 TL MilPuan hediye ediyor. Kampanyadan faydalanmak için HSBC Premier Miles müşterilerinin “ÖDÜL” yazarak 4477’ye SMS göndermesi gerekiyor.



HER HARCAMADA 20 TL MİLPUAN!

HSBC bank tarafından 1-28 Şubat tarihleri arasında kredi kartlarıyla 350 TL ve üzeri harcamalar için 200 TL MilPuan hediye ediliyor.Bankaya ait kartla yapılan her harcamadan 20 TL MilPuan kazanılacak. Bu kampanyadan her müşteri sadece bir kez faydalanabilecek ve kazanılacak MilPuan tutarı 200 TL ile sınırlı. HSBC bank, kampanyasına ekonomide yaşanan sıkıntılı süreçte müşterilerini ödüllendirmek için bu kampanyayı hazırladı. Kampanyanın detaylarını merak edenler, haberimizi daha detaylı inceleyebilir. HSBC Premier Miles müşterileri, 1-28 Şubat tarihleri arasında farklı günlerde ve tek seferde HSBC Premier Miles Kredi Kartlarıyla 350 TL üzeri harcama yapmaları halinde kampanyaya dahil olacak. Aynı gün yapılacak harcamaların ilki kampanya kapsamında değerlendirilecek. Yapılan ikinci 350 TL ve üzeri harcamaya da 20 TL MilPuan verilecek. Müşterilerin kampanyaya dahil olması için SMS göndermesi gerekiyor. Gönderilen her SMS operatör ücretlendirmesi aracılığı ile 1 SMS olarak fiyatlandırılacak. Bir müşterinin sahip olduğu tüm HSBC Premier Miles kredi kartları ile yapılan harcama işlemleri de kampanya içinde kabul edilecek. Kredi kartları ile 350 TL ve üzeri harcama yapan HSBC Premier Miles müşterileri, 1-28 Şubat tarihleri arasında 200 TL değerinde MilPuan kazanabilecek. Kampanyadan faydalanmak için SMS gönderilerek kampanyaya dahil olunmalı. Ancak 200 TL ile sınırlı olan bu kampanyadan her müşteri sadece bir kez faydalanabilecek. HSBC bank, müşterilerine bu ödül programı aracılığı ile destek olmaya çalışıyor. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde MilPuan kazanmak isteyenler için kampanyanın detaylarını daha yakından incelemeleri öneriliyor.