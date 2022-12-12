Kampanyalar peş peşe açıklandı! PTT ve Kamu Bankaları harekete geçti: Başvuran herkese anında nakit ödeme!

2023 yılına az bir zaman kala PTT ve kamu bankaları vatandaşların ihtiyaçlarına hizmet etmeye devam ediyorlar. Bu doğrultuda kademeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyaları duyurulmuştur. PTT ile Aktifbank işbirliği kapsamında ödemeler başvuru sahiplerinin hesaplarına aktarılırken Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ihtiyaç kredisi başvuru ekranları da devreye alınmıştır.
Bu nedenle, kredi
onaylandıktan sonra ödeme vadesiz TL hesabınıza aktarılacaktır. Vatandaşlar vade bazında diledikleri tutarda krediye ulaşabileceklerdir.
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ
PTT'den yapılan açıklamada, "Nakit ihtiyacı olanlar için PTT'den kredi çeken N Kolay'dır!" ifadeleri kullanıldı. Koşulsuz ihtiyaç kredisi, acil nakit ihtiyacı olan kişilerin hesaplarına anında yansıtılmaktadır. PTT'nin kullandırdığı ihtiyaç kredisinin kredi tutarı 10 bin lira olarak verildi. 36 ay vade, kolay ödeme seçenekleri ve aylık 622,9 TL taksit imkanı ile vatandaşlar krediyi anında çekebiliyor.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Ziraat Bankası vatandaşlara yönelik kredi kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bu doğrultuda 10.000 TL faiz oranı ve ihtiyaç kredisi hesaplama detayları açıklandı. Banka, vatandaşların kredi taleplerine yüzde 1,79 faiz oranı ve aylık 407,45 lira faiz oranı ile cevap veriyor.
VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Vakıfbank ihtiyaç kredilerinde yüzde 1,91 faiz oranı ile vatandaşların taleplerini karşılamaktadır. Banka ekstresi bu nedenle 10.000 TL ihtiyaç kredisine karşı 36 ayda 417,16 TL taksit tutarı ile insanlara yardımcı oluyor.
HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Halkbank'ın ihtiyaç kredisi ile ilgili hazırladığı kampanya detayları vatandaşlarla paylaşıldı. Kampanya bu nedenle vatandaşların ödeyebileceği oran olan yüzde 1,89 faiz oranı üzerinden paylaşılmıştır. Halkbank'tan 10 bin TL ihtiyaç kredisi çeken vatandaş, 36 ayda aylık 415,53 lira taksit ödeyerek toplam 14 milyon 959 lira geri ödeme yapacaktır.