Kredi
27 Ocak 2023 - 17:30

Kampanyanın kralı Vakıfbank'tan! Emekli aylığı olanlara 15 maaş müjdelendi: 5.500 TL ve üstü maaş alanlar hemen başvursun!

Emekliye 15 maaş müjdesi. Her gün bir yenisi açıklanan Emekli Maaşı Promosyon Kampanyalarına Vakıfbak'ta katıldı. Emekli maaşını Vakıfbank'tan alanlara ve yeni taşıyanlara maaşının 15 katı ödeme.

Kredi
27 Ocak 2023 - 17:30
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Kampanyanın kralı Vakıfbank'tan! Emekli aylığı olanlara 15 maaş müjdelendi: 5.500 TL ve üstü maaş alanlar hemen başvursun!
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Emekli maaşı promosyonlarına Vakıf Bank'ın kampanyası damga vurdu. Emekli maaşı alanlara maaşının 15 katına kadar ödeme müjdesi geldi. İşte emekli maaşı alanları sevindirecek Vakıfbank Emekli Maaşı Promosyon Kampanyası.

vakıf bank

VAKIFBANK'TAN ÇOK KONUŞULACAK KAMPANYA!



Emeklilere özel yapılan maaş promosyon kampanyalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bankaların birbiriyle yarış halinde olduğu Emekli Maaşı Promosyon Ödemesi Kampanyalarına bir yenisi de Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre emekli maaşını Vakıfbank'tan alanlara, maaşının 15 katına kadar nakit kredi imkanı sunulacak. 

İŞTE VAKIFBANK'IN DUYURUSU

Vakıfbank, emekli maaşı kampanyaları ile vatandaşa düşük faizli krediler sunmaya devam ediyor. Vakıfbank devlet destekli emeklilik hesabına yapılan başvurularla hızlı kredi kullanan kişilere düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Eğer emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız, bu kampanyalara katılarak ve onaylı kredi alarak da hesabınıza sübvansiyonlu kredi yatırabilirsiniz.

vakıfbank

Vakıfbank uygulamasından, emekli maaşını kendi bankasına aktaran ve aynı zamanda kullanım amacına göre değişmekle  15 kata kadar kredi ödemesi yapan vatandaşlara 50.000 TL'ye varan emeklilik promosyon fırsatı sunuluyor. 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunan vatandaşların 36 ay vade ödeme yapabilecekleri duyurusu yapıldı.

Vakıfbank en az 100.000 TL vade ve 12 ay kredi vadesi ile işlem yapmakta. Yüksek limitli kredi kullanmak istiyorsanız, kredi ve kredi kartı borçlarınızı Vakıfbank aracılığıyla diğer bankalardan kredi ile kapatmanız halinde sübvansiyonlu kredilerden de yararlanabilir, onaylanan kredilerinizi banka hesabınıza  yatırarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

VAKIFBANK EMEKLİLERE KREDİ İMKANI DA SUNUYOR

Emekliler banka üzerinden başvurularını yaparak kredi kullanabilecekler. Vakıfbank emekli maaşını kendi bankalarından alanlara Emekli Kredisinden yararlanarak, maaşlarının 15 katına kadar kredi kullanabileceklerini açıkladı. 

 

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen emeklilerin, bu kredileri belirli koşullar altında hesaplarına çekebilmeleri için, mobil bankacılık kullanmaları gerektiğini paylaştı. Emekli maaşını Vakıfbank'a taşımak ve  Emeklilik Kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler, Vakıfbank Mobil uygulaması ya da Vakıfbank internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilirler.

EDİTÖR
Burak Güner
Burak Güner
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