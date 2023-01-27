Kampanyanın kralı Vakıfbank'tan! Emekli aylığı olanlara 15 maaş müjdelendi: 5.500 TL ve üstü maaş alanlar hemen başvursun!

Emekli maaşı promosyonlarına Vakıf Bank'ın kampanyası damga vurdu. Emekli maaşı alanlara maaşının 15 katına kadar ödeme müjdesi geldi. İşte emekli maaşı alanları sevindirecek Vakıfbank Emekli Maaşı Promosyon Kampanyası.
VAKIFBANK'TAN ÇOK KONUŞULACAK KAMPANYA!
Emeklilere özel yapılan maaş promosyon kampanyalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bankaların birbiriyle yarış halinde olduğu Emekli Maaşı Promosyon Ödemesi Kampanyalarına bir yenisi de Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre emekli maaşını Vakıfbank'tan alanlara, maaşının 15 katına kadar nakit kredi imkanı sunulacak.
İŞTE VAKIFBANK'IN DUYURUSUVakıfbank, emekli maaşı kampanyaları ile vatandaşa düşük faizli krediler sunmaya devam ediyor. Vakıfbank devlet destekli emeklilik hesabına yapılan başvurularla hızlı kredi kullanan kişilere düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Eğer emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız, bu kampanyalara katılarak ve onaylı kredi alarak da hesabınıza sübvansiyonlu kredi yatırabilirsiniz.
Vakıfbank uygulamasından, emekli maaşını kendi bankasına aktaran ve aynı zamanda kullanım amacına göre değişmekle 15 kata kadar kredi ödemesi yapan vatandaşlara 50.000 TL'ye varan emeklilik promosyon fırsatı sunuluyor. 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunan vatandaşların 36 ay vade ödeme yapabilecekleri duyurusu yapıldı. Vakıfbank en az 100.000 TL vade ve 12 ay kredi vadesi ile işlem yapmakta. Yüksek limitli kredi kullanmak istiyorsanız, kredi ve kredi kartı borçlarınızı Vakıfbank aracılığıyla diğer bankalardan kredi ile kapatmanız halinde sübvansiyonlu kredilerden de yararlanabilir, onaylanan kredilerinizi banka hesabınıza yatırarak kullanmaya başlayabilirsiniz.