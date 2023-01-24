Kampanyayı duyan telefoncuya koştu! Az önce açıklandı: Yıllar önce telefon alanlara müjde!

TELEFONUNU DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLERE MÜJDE!
Cep telefonu almak isteyenleri en çok sınırlandıran konu taksit imkanının sınırlı olmasıydı. Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı cep telefonları ile ilgili olarak yeni bir düzenleme getirdi.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Enflasyonun hızlı yükselişi cep telefonlarını da vurdu. Bazı telefonların satışı 50 bin TL yi aşınca bakanlık kolları sıvadı. 50 bin TLyi aşan akıllı telefonların satışında taksit seçeneğinde esneme yapıldı. Yeni düzenleme ise bugün yürürlüğe giriyor. Ancak Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre karar sadece yenilenmiş telefonlar için geçerli olacak. Karar çıktıktan sonra birçok vatandaş kaç taksit olacağını araştırmaya başladı. İşte Detaylar… Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu artan enflasyon karşısında yeni bir düzenleme kararı aldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 12 bin TL’ye kadar olan cep telefonları kredi kartına 12 taksitte bölünebilecek. Kadardan önce cep telefonlarının sadece 3 taksit yapılmasına olanak sağlıyordu. Bu kararla birlikte isteyen cep telefonlarını 12 ay taksitle alabilecek.