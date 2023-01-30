Kampanyayı duyanın ağzı kulaklarına vardı! Bu banka 55.000 TL'yi trink ödeyecek! 3 gün şartına dikkat!

Yapı kredi yeni bir kredi paketi duyurdu. Nakit sıkıntısı çeken herkes 55 bin TL alma hakkı kazanacak. Yapı Kredi ihtiyaç kredisi çekme şartları nedir? Başvurular nasıl olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİYapı Kredi yeni duyurduğu kredi paketine göre 55 bin TL 24 ay vadeli krediyi müşterilerine sunacak. Başvuru yapacak vatandaşlar kredi notuna göre değerlendirilecek. Başvurular SMS yoluyla 4411'e mesaj atarak ya da en yakın şubeye giderek yapılabilecek. Kısa mesaj yoluyla başvuru yapacaklar kimlik numaralarını, aylık gelir tutarlarını, doğum tarihlerini 4411 numarasına gönderdikten sora 5 dakika içinde sonuç alabilecek.
Yapı Kredi bu kredi paketi için müşteriden gelir belgesi talep etmeyecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar mobil uygulamayı da kullanabilecek. Kredi kampanyası için müşterinin Yapı Kredi müşterisi olması gerekiyor. Olumlu sonuçlanan krediler hesaplara 3 gün içinde geçiyor. Emekli olan vatandaşlar da kredi çekebilecek. Emekli vatandaşların maaşlarına göre ödeme planı yapılacak olan ve uygun faiz uygulanan kredi paketlerine başvuru yapmak için en yakın Yapı Kredi şubesinden detaylı bilgi alınarak başvuru yapılabilecek.