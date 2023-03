Kampanyayı kaçıran dizlerini döver! Bankamatik kartı olanlara 1000 TL ödenecek: Sadece 10 gününüz kaldı!

BAŞVURU YAPMAKTA GECİKENLER 1000 LİRADAN OLACAK!













İŞTE DETAYLAR

Bir banka tarafından önemli bir kampanya duyurusu yapıldı. Kampanyaya katılım sağlayanlara ise bin lira ödeme yapılacak. Ancak başvuru süresinin kaçırılmaması gerekiyor. İşte detaylar….Bankaların son dönemde artan kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Buna göre Garanti BBVA’nın bu kampanyasına katılım sağlayan kişilere bin lira ödeme yapılacak. Garanti bankasının kartına sahip olan kişilerin katılım sağlayacağı bu kampanyanın detayları ise belli oldu. Başvuruların devam ettiği ve ay sonunda biteceği de paylaşıldı.Garanti Bankası en çok tercih edilen bankalar arasında yerini korurken oluşturulan bu kampanyasına ise bir çok müşterisi katılım sağladı. Bankanın web sitesi üzerinden duyurusu yapılan kampanya bu ay sonunda bitecek. Müşterilerin acele edip kampanyaya katılım sağlaması bekleniyor. Garanti Bankası 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olan başvuru sürecinde bin tl hediye verilecek. Yakınlarını banka müşterisi olmaya davet edenlere 1000 tl ye kadar bonus hediye edileceği duyuruldu. Yakınını Davet Et Kampanyasına katılan ve yakınlarını bankaya kazandıran daimi müşterilere bonus kredi kartı ya da paracardlara her üye yapılan müşteri sayısına göre ödeme yapılacak. Her üye için 250 lira ödeme yapılacak. Kampanyanın detaylarını ise Garanti Bankası’nın resmi web sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.