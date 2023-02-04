Finans
04 Şubat 2023 - 15:45

Kampanyayı kaçıran karalar bağlayacak! Emeklilere bu banka kapıları açtı: Hemen formu dolduran o miktarı cebine koyacak!

Bankalardan emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik bir kampanya başlatan DenizBank, kampanyanın tüm detaylarını internet sitesinde paylaştı.

Finans
04 Şubat 2023 - 15:45
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Kampanyayı kaçıran karalar bağlayacak! Emeklilere bu banka kapıları açtı: Hemen formu dolduran o miktarı cebine koyacak!
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2023 Şubat ayının sonuna kadar devam etmesi planlanan yeni kampanya ile nakit paraya ihtiyacı olan ve ihtiyaç kredisi kullanan tüm vatandaşların uygun faiz oranlarıyla işlem yaparak kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri duyuruldu. Şubat sonuna kadar başvurusunu tamamlamak isteyenlere 5 dakikada sonuç veren söz konusu kampanya ile birlikte Denizbank, emeklilere uygun faiz oranlarıyla kredi ödemesi yapıyor.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası

DENİZBANK EMEKLİLERE İHTİYAÇ KREDİSİ



Denizbank tarafından yapıla bir açıklamada Şubat ayının sonuna kadar devam edecek olan bir emekli kredisi kampanyası başlatıldığı ve bu kapsamda başvuru yapanlara 100 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı duyuruldu. Emekli maaşınızı kredi için Denizbank'a devretmek istiyorsanız, sizler için hazırlanmış olan ihtiyaç kredisi kampanyamız ile diğer bankalara olan kredi ve kredi kartı borcunuzu her zaman konsolide ederek geri ödeme alabilirsiniz.

Denizbank'tan emekli maaşı alan müşteriler daha önce ödemelerini düzenli yapmak için kredi kullanmışlarsa şubeye gitmeden, bankalardan aldıkları tüm krediler için internetten ya da SMS yoluyla başvuru yapabilirler.

Denizbank emeklileri de SMS yoluyla htiyaç kredisi istiyorlarsa 32 80'e mesaj atmadan önce Denizbank'a kayıtlı cep telefonundan Kredim TC kimlik numaramı ve doğum tarihini girebilirler 32 80'e mesaj attıktan sonra başvuru yaparak nakdi kredi kullanacak olan vatandaşlar 5 dakikada sonucu alabilecek ve bu kredileri hesabına göndererek kullanabilecek. Denizbank, vatandaşlar banka hesabı ile ihtiyaç kredisi kullanacaksa mobil uygulamadan kredi alabilecek.

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