Finans
14 Şubat 2023 - 14:15

Kamu bankaları bir oldu vatandaşa okkalı ödeme müjdeledi! Emeklilerin yüzünü güldüren rakam: Başvurmak için acele edin!

Emeklilere o bankalardan görülmemiş destek geldi. 18 bin TL ödeme almak isteyen her emekli anında başvuru yapabilir. Devlet destekli paket ile emeklilerin yüzünü güldüren o banka bütün şartları ve detayları açıkladı. İşte, emeklilere 18 bin TL destek ödemesin ilişkin detaylar...

Finans
14 Şubat 2023 - 14:15
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Kamu bankaları bir oldu vatandaşa okkalı ödeme müjdeledi! Emeklilerin yüzünü güldüren rakam: Başvurmak için acele edin!
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Emekli maaşı hesabı olan vatandaşlara 18 bin TL ödeme yapılacağı müjdesi geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 18 bin TL ödeme verilecek. Gelir belgesiz, kefilsiz, şartsız olarak ek ödeme imkanı için başvuru detayları açıklandı. Banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan anında başvuru yapın ödemeler hesabınıza yatsın.

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EMEKLİLERE 18 BİN TL EK ÖDEME



18 bin TL ek ödeme emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başladı. En yakın şubelere giderek kredi başvurusunda bulunulabilir. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere 3 bankada hesabı olanlara ödemeler yapılacak. 3 kamu bankasından birinin müşterisi olanlar 18 bin TL için başvuruda bulunabileceği gibi herhangi bir şart ise istenmiyor. İlk ödemeden 3 ay sonra taksitlenmeler başlıyor. 3 ay ertelemeli olarak verilen emekli kredisi için başvurular için son gün uyarısı yapıldı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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