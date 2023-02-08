Kamu bankaları bir oldu vatandaşa onbinlerce lira para dağıtacak

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Hızlı kredi Ödemeleri







7/24 Bireysel Kredi Başvurusu







70.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Devlet, kamu bankalarıyla yaptığı iş birlikleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, belirli koşullar altında hızlı kredi ödemeleri ile 70.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli bireysel krediye erişebiliyor. Daha uzun vadeyi tercih edenler için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi de mevcut. Bankanın uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığınızı görmek ve kredi başvurusunda bulunmak için Vakıfbank, Ziraat Bankası veya Halkbank'a ulaşabilirsiniz.Hızlı kredi yardımına ihtiyaç duyan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın mobil uygulamaları aracılığıyla 7/24 bireysel kredi başvurusunda bulunabilir. Bu bankalardan birinde hesabınız varsa gece gündüz demeden dilediğiniz zaman kolayca kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank en düşük faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunuyor. Vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgelerini ibraz ederek 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Ay sonuna kadar geçerli olacak bu kampanyalar, en düşük faiz oranlarıyla 24 ay ve 36 ay vadeli esnek kredi seçenekleri sunuyor. Bu kredi paketlerinden hem sigortalılar hem de emekliler yararlanabiliyor.