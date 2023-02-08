Kamu bankaları bir oldu vatandaşa onbinlerce lira para dağıtacak

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Hızlı kredi Ödemeleri
Devlet, kamu bankalarıyla yaptığı iş birlikleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, belirli koşullar altında hızlı kredi ödemeleri ile 70.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli bireysel krediye erişebiliyor. Daha uzun vadeyi tercih edenler için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi de mevcut. Bankanın uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığınızı görmek ve kredi başvurusunda bulunmak için Vakıfbank, Ziraat Bankası veya Halkbank'a ulaşabilirsiniz.
7/24 Bireysel Kredi Başvurusu
Hızlı kredi yardımına ihtiyaç duyan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın mobil uygulamaları aracılığıyla 7/24 bireysel kredi başvurusunda bulunabilir. Bu bankalardan birinde hesabınız varsa gece gündüz demeden dilediğiniz zaman kolayca kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.