Kredi
08 Şubat 2023 - 21:15

Kamu bankaları bir oldu vatandaşa onbinlerce lira para dağıtacak

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yardım Duyurusu: 70.000 TL Doğrudan Mevduat

Kredi
08 Şubat 2023 - 21:15
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Kamu bankaları bir oldu vatandaşa onbinlerce lira para dağıtacak
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Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Hızlı kredi Ödemeleri



Devlet, kamu bankalarıyla yaptığı iş birlikleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, belirli koşullar altında hızlı kredi ödemeleri ile 70.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli bireysel krediye erişebiliyor. Daha uzun vadeyi tercih edenler için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi de mevcut. Bankanın uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığınızı görmek ve kredi başvurusunda bulunmak için Vakıfbank, Ziraat Bankası veya Halkbank'a ulaşabilirsiniz.

vakıfbank

7/24 Bireysel Kredi Başvurusu



Hızlı kredi yardımına ihtiyaç duyan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın mobil uygulamaları aracılığıyla 7/24 bireysel kredi başvurusunda bulunabilir. Bu bankalardan birinde hesabınız varsa gece gündüz demeden dilediğiniz zaman kolayca kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

ziraat bankası

 

70.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Başvurusu 

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank en düşük faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunuyor. Vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgelerini ibraz ederek 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.  Ay sonuna kadar geçerli olacak bu kampanyalar, en düşük faiz oranlarıyla 24 ay ve 36 ay vadeli esnek kredi seçenekleri sunuyor. Bu kredi paketlerinden hem sigortalılar hem de emekliler yararlanabiliyor. 

 

halkbank

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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