Kamu bankaları darda olana elini uzattı! Ziraat Bankası-Vakıfbank-Halkbank hesabı olanlara uygun faizle destek ödemesi! Parayı almak için acele edin son 7 gün kaldı!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta bireysel hesabı bulunan vatandaşlar, bankalar tarafından paylaşılan duyurunun ardından acil nakde ihtiyaçları olmaları halinde diledikleri zaman ödemelerden yararlanabilecektir. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi almak isteyen herkese 7 gün içerisinde ihtiyaç kredisi ödemesi sağlanarak, dakikalar içerisinde sonuç belirlenmektedir. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak bütün bireysel müşteriler gerçekleştirdikleri Şubat ayı kampanyası kapsamında 7 gün başvuruda bulunmaya devam edecek ve bankalar düşük faiz oranlarıyla beraber bireysel müşterilere kredi ödemelerinde bulunacaktır.
KAMU BANKALARINDA ŞOK KAMPANYA!Kamu bankaları aracılığıyla başvuruda bulunmanız halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde kredi koşullarını karşılayan herkes aynı gün içerisinde kredi ödemelerini hesabında görebilecektir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, emekli ya da uzun süre sigortalı bir şekilde çalışıyor olmanız gerekmektedir.
En yakın banka şubesi aracılığıyla işlem yapmak isteyenlerin kimlikleri ve gelir belgeleri yanlarında olmalıdır. Ek olarak, bu işlemlerin internet ya da mobil bankacılık aracılığıyla daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi de mümkündür. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla 7 gün içinde başvuruda bulunacak kişilere önemli bir haber de resmi internet sitesi üstünden paylaşıldı. Banka müşterisi olan herkesin ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri amacıyla başlatılan bu kampanya ile, emekli olmuş vatandaşların maaş müşterisi olması halinde ve emekli olmayan kişilerin alacakları ihtiyaç kredisi için banka müşterisi olmaları durumunda, şubeler aracılığıyla kredi işlemleri gerçekleşmektedir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 36 ay vade fırsatlı 50.000 TL'ye varan ödeyecekleri krediler dışında 100.000 TL'ye varan kredi almak isteyen herkesin de hızlı bir biçimde kredilerini ödeyerek, hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisini aynı zamanda ödemektedir.