Finans
07 Mart 2023 - 15:00

Kamu bankaları elini taşın altına koydu! İhtiyaç sahiplerine 550 TL destek ödemesi: İşte şartlar

Kahramanmaraş'taki deprem sonrasında, depremzedelere yönelik yardım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda, depremde zarar gören çiftçilere maddi destek sağlanacak ve yardım tutarı 550 TL olacak.

Finans
07 Mart 2023 - 15:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kamu bankaları elini taşın altına koydu! İhtiyaç sahiplerine 550 TL destek ödemesi: İşte şartlar
TAKİP ETTAKİP ET


Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle etkilenen 11 ilimizdeki depremzedeler için devlet tarafından yeni bir yardım ödemesi açıklandı. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar, 550 TL'ye kadar devlet yardımından faydalanabilecekler.

KAMU BANKASI'NDA HESABI OLANLAR DİKKAT! 550 TL NAKDİ DESTEK VERİLECEK... 550 LİRALIK DESTEKTEN NASIL YARARLANILIR? 

DEPREMZEDELERE 550 TL DESTEK ÖDEMESİ 

Kahramanmaraş depremi, tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilir. Deprem, ardı ardına gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki sarsıntılarla birlikte 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. 40 000 'den fazla insan hayatını kaybetti ve binlerce bina yıkıldı. Hükümet, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir karar aldı ve Resmi Gazete'de yayımlanan bir destek açıklamasıyla birlikte deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara 550 TL'ye kadar yardım ödemesi yapılacaktır. Ziraat Bankası tarafınca ödemeler yapılacaktır. Olağanüstü hal, seferberlik ve yas ilanı sonrasında, hükümet önemli adımlar atarak depremzedelere yardım etmektedir. Ayrıca deprem bölgesindeki çiftçilere de destek açıklamaları yapılmaktadır.

HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARA NAKDİ DESTEK



Kahramanmaraş depreminin sonrasında, deprem bölgesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için devlet tarafınca bir destek daha sağlanmış oldu. Ziraat Bankası aracılığıyla, küçükbaş hayvanlar için 50 TL ve büyükbaş hayvanlar için 500 TL değerinde yem desteği ödemesi yapılacaktır. Yardımlardan faydalanmak isteyen hayvan sahipleri, hayvanlarının miktarına göre Ziraat Bankası üzerinden sosyal yardım alabilecekler. Resmi Gazete'de yayınlanan haberde, destek ödemelerinin hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik olduğu belirtildi.

konut

TÜRKVET VERİ TABANI KAYIT KONTROLÜ YAPILMALI!

Depremzedelerin hayvanları için sağlanan yem desteği ödemeleri için belirlenen şartlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Ancak, yardımdan yararlanmak için hayvan sahiplerinin TÜRKVET veri tabanına kayıt yaptırmış olmaları gerekiyor. Bu nedenle, kayıt kontrolünün önemi vurgulanarak, destek ödemelerinin alınabilmesi için kayıt durumunun kontrol edileceği ifade edildi.

EDİTÖR
ilkay türe
ilkay türe
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ