Kamu bankaları elini taşın altına koydu! İhtiyaç sahiplerine 550 TL destek ödemesi: İşte şartlar







KAMU BANKASI'NDA HESABI OLANLAR DİKKAT! 550 TL NAKDİ DESTEK VERİLECEK... 550 LİRALIK DESTEKTEN NASIL YARARLANILIR?

DEPREMZEDELERE 550 TL DESTEK ÖDEMESİ

HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARA NAKDİ DESTEK







TÜRKVET VERİ TABANI KAYIT KONTROLÜ YAPILMALI!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle etkilenen 11 ilimizdeki depremzedeler için devlet tarafından yeni bir yardım ödemesi açıklandı. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar, 550 TL'ye kadar devlet yardımından faydalanabilecekler.Kahramanmaraş depremi, tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilir. Deprem, ardı ardına gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki sarsıntılarla birlikte 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. 40 000 'den fazla insan hayatını kaybetti ve binlerce bina yıkıldı. Hükümet, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir karar aldı ve Resmi Gazete'de yayımlanan bir destek açıklamasıyla birlikte deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara 550 TL'ye kadar yardım ödemesi yapılacaktır. Ziraat Bankası tarafınca ödemeler yapılacaktır. Olağanüstü hal, seferberlik ve yas ilanı sonrasında, hükümet önemli adımlar atarak depremzedelere yardım etmektedir. Ayrıca deprem bölgesindeki çiftçilere de destek açıklamaları yapılmaktadır.Kahramanmaraş depreminin sonrasında, deprem bölgesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için devlet tarafınca bir destek daha sağlanmış oldu. Ziraat Bankası aracılığıyla, küçükbaş hayvanlar için 50 TL ve büyükbaş hayvanlar için 500 TL değerinde yem desteği ödemesi yapılacaktır. Yardımlardan faydalanmak isteyen hayvan sahipleri, hayvanlarının miktarına göre Ziraat Bankası üzerinden sosyal yardım alabilecekler. Resmi Gazete'de yayınlanan haberde, destek ödemelerinin hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik olduğu belirtildi.Depremzedelerin hayvanları için sağlanan yem desteği ödemeleri için belirlenen şartlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Ancak, yardımdan yararlanmak için hayvan sahiplerinin TÜRKVET veri tabanına kayıt yaptırmış olmaları gerekiyor. Bu nedenle, kayıt kontrolünün önemi vurgulanarak, destek ödemelerinin alınabilmesi için kayıt durumunun kontrol edileceği ifade edildi.