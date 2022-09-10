GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 21:30

Kamu bankaları emekli promosyonları ne zaman artacak, promosyonlar yükselecek mi?

Kamu bankalarının verdiği promosyon tutarları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki promosyon tutarları belirlendi mi? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 21:30
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Kamu bankaları emekli promosyonları ne zaman artacak, promosyonlar yükselecek mi?


İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de promosyon veren bankalar ile ilgili oldu. Peki kamuda promosyon veren bankalar ve özel bankalar hangileridir? Promosyon tutarları değişti mi? Promosyonlar ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Promosyon tutarları değişti mi

Emeklilere verilen promosyon tutarları ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Özel bankalarda yapılan süreçler sonrasında promosyon tutarlarının 8 bin TL'ye kadar çıktığı da öğrenilen bilgiler arasında. Kamu bankalarında ise promosyon tutarları 750 TL olarak ilerliyor. Emekli vatandaşlar ise kamu bankalarından da bu miktarları yükseltmesi ile ilgili girişimler bekliyor. Kamu bankalarının ise Cumhurbaşkanlığı'ndan promosyon tutarlarını yükseltmek ile ilgili onay bekledikleri öğrenildi. Konu ile ilgili yapılan çalışmanın Cumhurbaşkanlığı'nda olduğu da biliniyor.

Özel bankalar



Emekli vatandaşlara promosyon veren bankaların promosyon tutarları 8 bin TL'ye kadar yükseldi. Emeklilere promosyon veren özel bankalar ise Denizbank, Türkiye Finans Bank, Akbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, ING Bank, TEB ve Garanti BBVA olarak biliniyor. 

Emekli Promosyon Tutarları

Ziraat Bankası emekli promosyonu

Ziraat Bankası'nın güncel olarak şu şekilde belirlendi; emekli maaşı 1.500 TL altında olan vatandaşlar 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 625 TL, 2.500 TL ve üstü emekli maaşı alan vatandaşlar 750 TL emekli promosyonu alıyorlar. Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu almanın şartları arasında SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak bulunuyor. Kampanya süresinin ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldığı öğrenildi. 

Halkbank promosyon ödemeleri

Halkbank'ın emekli vatandaşlara promosyon ödemeleri şu şekilde belirlendi; 1.500 TL'den daha az emekli maaşı alan vatandaşlar 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arası emekli maaşı alan vatandaşlar 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar ise 750 TL promosyon ödemesi alıyor. Başvurular mobil bankacılık üzerinden ya da şubelere bizzat giderek yapılabiliyor. 

TEB emekli promosyon ödemeleri

TEB emekli vatandaşlara promosyon ödemeleri şu şekilde; 1.500 TL maaş alan vatandaşlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL emekli maaşı alan vatandaşlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlara ise 750 TL promosyon öemesi yapılıyor. Kampanya 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle emekli maaşı alan vatandaşları kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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