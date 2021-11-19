EKONOMİ
19 Kasım 2021 - 11:56
Güncelleme: 19 Kasım 2021 - 11:56

Kamu bankaları faiz oranlarını düşürdü! İşte yeni faiz oranları..

Merkez Bankası'nın Kasım ayı için faizlerde 100 baz puan indirime gitmesi sonrası kamu bankaları kredi faiz oranları için indirim kararı aldı. İşte, kamu bankalarının yeni faiz oranları..

EKONOMİ
19 Kasım 2021 - 11:56
Güncelleme: 19 Kasım 2021 - 11:56
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Kamu bankaları faiz oranlarını düşürdü! İşte yeni faiz oranları..
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün gerçekleştirdiği toplantıda faizlerde 100 baz puan indirim kararı vermesi sonrası kamu bankaları da kredilerde uygulanan faiz oranlarını düşürdü. Kamu bankaları bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm kurumsal kredi faiz oranları üzerinden 100 baz puana kadar indirim uyguladı.








Kamu bankaları tarafından yapılan açıklamada kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapılarına göre 100 baz puana kadar değişen oranlar uygulandığını bildirilirken konut kredilerinde de ayrıca bir indirim kararı alındı. Buna göre, kamu bankalarından konut kredisi çekilmesi halinde sıfır konutlar için kredi faiz oranları 1 milyon TL altı tutarlar için yüzde 1,20, 1 milyon TL ve üzeri tutarlar için ise 1,29'dan işlem yapılacak.

 
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