Kamu bankaları kesenin ağzını açtı! Emeklinin dertlerini bitiren ödeme geldi: Bir imzaya tak diye 100 bin TL!

Birçok özel banka emekliler için yapmış olduğu kampanyalara kamu bankaları da dahil oldu. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu kampanya ile emeklinin yüzünü güldüreceğe benziyor. Başvuruda bulunan emekliler için düşük faizle kredi
imkânları sağlayacak banka 100 bin TL kredi vereceğini duyurdu. Düşük faiz oranları ile ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılamak isteyen emekliler bankaların yolunu tuttu.
Bankalar emekliye özel kampanyanın detaylarını açıkladı. Maaşını Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi bankalardan alan vatandaşlar hemen başvuruda bulunabilecekler.
EMEKLİYE ÖZEL KAMPANYA
2022 yıl emekli kampanya eksikliği nedeniyle maaşların özel bankalara taşıdı kamu bankaları durumu telefi etmek amacıyla emekli vatandaşın ilgisini çekmeye çalışıyor. 2023 yılı başında emekli maaşlarına yapılan %30 zam sonrasında kamu bankaları da birbiriyle yarışa girmeye devam ediyor. Emekliye özel ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan bankalar, mutlu emekli ihtiyaç kredisi kapsamında 25 bin liraya kadar olan krediler için %1.55 faiz oranı uyguluyor. 25 bin TL üstü krediler için de yine uygulanan faiz oranı %1.69 olarak belirlendi. Yapılan kampanyalar bununla sınırlı kalmadı ve 100.000 TL’ye kadar olan tüm ihtiyaçlar için emekliye kredi vermeye başladı.
DÜŞÜK FAİZ ORANLARI
Kamu bankalarının sunduğu Kredi fırsatlarında sadece faiz oranları değil aynı zamanda geri ödeme koşulları da tamamen emekli müşterilerine özel oluyor. Halkbank mutlu emekli ihtiyaç kredisi kapsamında artan azalan taksit, 3 ayda bir eşit taksit, aylık eşit taksit, serbest ödemeli olacak şekilde geri ödeme imkanı sunuyor. Emekliler isterlerse 3 ila 6 ay süre ile ödemelerini erteleme imkânlarına da sahip olacak. Sizlerde bankanın sunduğu bu imkanlardan yararlanmak istemiyorsanız geç kalmayın.
SON GÜN 31 OCAK
Kamu bankaları tarafından hazırlanan düşük faizli emekli kredisi kampanyası kapsamında başvuru süresi belli oldu. 31 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirenler emekli maaş promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. Başvurusu kabul edilen müşteriler için aynı gün kredileri hesaplarına yatacak.