Kamu bankaları nakit arayanlar için kolları sıvadı! O tarihe kadar başvuran 5000 TL alacak

Vatandaşın yaşadığı nakit sıkıntısının önüne geçmek adına Kamu Bankalarından ardı ardına kampanya haberleri geliyor. Detaylar haberimizde…
ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK AÇIKLADI! EMEKLİLERE KARŞILIKSIZ 5000 TL ÖDEME YAPILACAK
Vatandaş bankaların güncel promosyon kampanyası hakkındaki tutarları merak edip araştırıyorken bankalardan konuyla alakalı detaylar duyuruldu. Emekliler bankaların düzenlediği kampanyaları araştırmaya devam ederken, emeklileri yakından ilgilendiren banka kampanyaları ile ilgili haberler
gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre emekli maaşı alan vatandaşlara yapılacak promosyon ödemesinde değişiklik olurken detaylar merak konusu oldu. Bankaların sunmuş olduğu kampanya ve promosyon miktarı merak ediliyorken bankalardan detaylar gelmeye başladı. Emeklilik promosyonları emeklilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Bankaların yaptığı açıklamalara göre geliri 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar yaklaşık 4.500 TL promosyon alacakları bilgisi verildi.
BANKA EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCEL
Yılda iki kez emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden, ilk bayram ikramiyesinin emeklilerin hesabına geçmesi ile beraber dikkatler emeklilik promosyonlara çevrildi. Bankalar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada promosyon ücretlerini güncellemeye başladı. Emekli maaşı zammı sonrası bankalar promosyon ödemesi vermeye devam etti.İşte bankalar tarafından sunulan promosyon ödemeleri şu şekilde:
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ
3.500 Türk Lirası ve daha altında maaş alan emekliler için 3.000 Türk Lirası 3.500 Türk Lirası ile 7.500 Türk Lirası arasında maaş alan emekliler için 3.500 Türk Lirası 7.500 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası arasında maaş alan emekliler için 4.500 Türk Lirası 10.000 Türk Lirası ve üstünde maaş alan emekliler için 5.000 Türk Lirası
HALKBANK PROMOSYON ÖDEMESİ
3.500 Türk Lirası ve daha altında maaş alan emekliler için 3.000 Türk Lirası 3.500 Türk Lirası ile 7.500 Türk Lirası arasında maaş alan emekliler için 3.500 Türk Lirası 7.500 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası arasında maaş alan emekliler için 4.500 Türk Lirası 10.000 Türk Lirası ve üstünde maaş alan emekliler için 5.000 Türk Lirası
VAKIFBANK PROMOSYON ÖDEMESİ
3.500 Türk Lirasına kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 Türk Lirası (3.500 TL hariç), 3.500 Türk Lirası ile 7.500 Türk Lirası (7.500 TL hariç): 3 yılda toplam 3.500 Türk Lirası, 7.500 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası (10.000 TL hariç): 3 yılda toplam 4.500 Türk Lirası, 10.000 Türk Lirası ve üzeri maaşı varsa 3 yıl boyunca toplam 5.000 Türk Lirası